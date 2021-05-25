МИД России ответил на реакцию Запада в отношении инцидента с Ryanair

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила "про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами (США. - Прим. "РГ") материалов или провокаций, как абсолютно беззаконно перевозили из одних стран в другие граждан третьих стран". "Это вообще там не считается, это норма, рутина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему - мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке", - заявила дипломат в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Напомним, в первый день саммита в Брюсселе, на котором тема Беларуси даже затмила традиционную антироссийскую повестку, лидеры стран единой Европы постановили запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия белорусских авиадиспетчеров были предприняты в соответствии с международными правилами, чтобы минимизировать возможную угрозу для всех пассажиров.