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25.05.2021 22:50
Рубрика: Экономика

Госданные идут на рынок

Текст: Юлия Акиньшина
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных. Первый вариант документа уже обсудили участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО "Цифровая экономика". Согласно концепции представлять доступ к государственным big data будет специализированная госорганизация, которая станет оператором государственных наборов данных. Она станет формировать датасеты на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять их анонимизацию и обезличивание, а также обеспечит создание и эксплуатацию инфраструктуры доступа к государственным наборам данных. Также госоператор будет решать, какие данные можно предоставлять тому или иному заказчику.
Объем рынка "Больших данных" в России составляет 30 млрд рублей. Фото: istock Объем рынка "Больших данных" в России составляет 30 млрд рублей. Фото: istock
Объем рынка "Больших данных" в России составляет 30 млрд рублей. Фото: istock

"Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций. Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику датасетов", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: Сергей Михеев
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По его словам, наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.

Согласно данным Ассоциации больших данных (АБД), куда входят крупнейшие игроки этой сферы в России, объем рынка big data в РФ составляет 10-30 млрд руб. При этом, в соответствии с усредненными прогнозами отечественных и иностранных экспертов, предполагается рост этого показателя в 10 раз - до 300 млрд руб. к 2024 году.

Ректор Московской школы управления Сколково Юрий Левин считает, что разработку новой концепции Минцифры России можно только приветствовать, так как создание госоператора потребительских данных имеет ряд преимуществ.

"Во-первых, демократизированный доступ к данным позволит повысить уровень конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, у которого до этого не было такой же возможности собирать данные, как у компаний-гигантов. Это, в свою очередь, будет дополнительно стимулировать инновации и развивать бизнес-процессы, снижая при этом риски утечки данных и кибератак. Во-вторых, единые принципы доступа к государственным датасетам помогут выработать долгожданный консенсус по этическим нормам использования данных, а этот вопрос сейчас стоит особенно остро", - говорит эксперт, отмечая также, что наличие единого оператора позволит клиентам бизнеса контролировать использование своих персональных данных.

Это, по сути, обещает подход Open Banking, который также появился с целью дать клиентам банков более адекватный контроль над своими данными.

Кроме того, далеко не все государственные структуры - в достаточной степени клиентоориентированы, напоминает вице-президент по развитию и планированию фонда "Сколково" Сергей Израйлит. "Как следствие, доступ к данным может быть предоставлен ограниченному количеству крупных участников рынка. Если небольшие компании-разработчики и университетские команды не получат возможность тестировать свои алгоритмы - мы начнем проигрывать в развитии технологий", - считает эксперт.

Фото: Getty Images
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При этом не стоит забывать про строгий порядок работы с персональными данными, говорит замглавы минцифры Олег Качанов. Именно поэтому, по его словам, при формировании наборов оператор в первую очередь должен обеспечить невозможность персонификации.

В нынешней концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных фигурирует несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные по принадлежности оператору: ведомственные, межведомственные.

Согласно данным АБД, технологии работы с большими данными уже применяются практически во всех отраслях экономики. Сегодня лидерами по внедрению технологий в российских компаниях являются такие инструменты цифровизации, как роботизированная автоматизация бизнес-процессов, использование чат-ботов, инструментов анализа больших данных и предиктивной аналитики.

Тем временем

Правительство утвердило правило поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн руб. В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд руб.

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