Минфин сообщил о "радужной" траектории восстановления экономики России

Российская экономика восстанавливается по более радужной траектории, чем прогнозировало правительство, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, этому поспособствовал активный рост ненефтегазовых доходов, который превысил показатели 2019 года.

Кроме того, выросли в реальном выражении и основные налоги, подчеркнул Колычев. "Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги - НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль", - цитируют его РИА Новости.

Замминистра отметил, что, в связи с ростом цен на нефть, к концу года в ведомстве ожидают дефицит бюджета меньше запланированных 2,4% ВВП..