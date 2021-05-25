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25.05.2021 11:25
Рубрика: Экономика

Минфин сообщил о "радужной" траектории восстановления экономики России

Текст: Матвей Линник
Российская экономика восстанавливается по более радужной траектории, чем прогнозировало правительство, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, этому поспособствовал активный рост ненефтегазовых доходов, который превысил показатели 2019 года.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Кроме того, выросли в реальном выражении и основные налоги, подчеркнул Колычев. "Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги - НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль", - цитируют его РИА Новости.

Замминистра отметил, что, в связи с ростом цен на нефть, к концу года в ведомстве ожидают дефицит бюджета меньше запланированных 2,4% ВВП..

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

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