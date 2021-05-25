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25.05.2021 20:54
Рубрика: Власть

Минобороны опубликовало последние данные о коронавирусе в армии

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

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Сообщается, в частности, что только за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 5 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 33,4 тысячи человек.

Кроме того, свыше 115,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 275 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Число инфицированных COVID-19 в Вооруженных силах постоянно сокращается. 205 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Двое лечатся у гражданских медиков. Еще 68 изолированы на дому. Сообщается, что у абсолютного большинства заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 18 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 59 сотрудников.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 882 человека, 205 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 22,1 тысячи пациентов, свыше 7,2 тысячи из которых гражданские жители. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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