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25.05.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Молодым везде у нас доплата

Минтруд предложил работодателям субсидии за трудоустройство выпускников
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Работодателям предлагают платить за трудоустройство выпускников средних и высших учебных заведений. Об этом говорится в разработанном минтрудом проекте поддержки найма выпускников, опубликованном для общественного обсуждения.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В документе предлагается перечислять субсидии (до трех МРОТ) работодателям, которые найдут работу для молодежи. "Целесообразно расширить категорию безработных граждан - участников вышеуказанных мероприятий, безработными гражданами, завершившими в 2020 году обучение по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования", - говорится в проекте.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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По данным минтруда, на 1 апреля 2021 года на учете в службах занятости состояли 15,1 тысячи безработных выпускников образовательных организаций. Это почти на треть больше, чем годом ранее. В ведомстве отмечают, что сейчас работодатели не заинтересованы брать на работу выпускников, так как им приходится нести расходы на адаптацию молодых специалистов на первом рабочем месте.

"Проблема молодежной безработицы также актуальна для всего мира, и пандемия ее усугубила. В России уровень общей безработицы, по данным обследований рабочей силы в 2020 году, составил 5,8% (в 2019 году - 4,6%). Среди молодежи уровень безработицы значительно выше, чем среднероссийский: в возрастной группе 20-24 лет - 16,2% (в 2019-м - 14,4%), 25-29 лет - 7,4% (в 2019 году - 4,4%). Больше выпускников стало среди официально зарегистрированных безработных", - рассказывает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина.

Выпускники, используя несколько неудачных попыток устроиться на стажировку или на работу, убеждены, что их никто не ждет. Но ведь и человек конкурентоспособный на рынке труда, с опытом, тоже не всегда трудоустраивается, пройдя несколько неудачных собеседований, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Проблемы существуют, но решать их можно и без такого стимулирования работодателей, потому что это может обернуться еще одним блоком отчетности, а суммы доплат, как правило, могут быть небольшими. Работодатели посчитают, что лучше не принимать (или не оформлять), чтобы лишний раз не отчитываться. Проблему трудоустройства можно решать по-другому - более тесно взаимодействовать с учебными заведениями и компаниями, причем не на бумаге, а реально. Можно стимулировать создание мест для практик и стажировок, вводя налоговые льготы", - добавляет эксперт.

Профессиональная невостребованность в юности может наложить отпечаток и на всю дальнейшую карьеру 

А гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян уверена, что молодые сотрудники и без опыта очень креативны, они умеют обрабатывать большой массив информации и многозадачны. "У нас в КРОС налажена система наставничества, которая позволяет им, с одной стороны, как можно дольше сохранять свежий взгляд на задачи, с другой - быстрее набираться опыта", - добавила Мовсесян.

Экономика Работа Правительство Минтруд

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