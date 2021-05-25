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25.05.2021 18:52
Рубрика: Экономика

Минтруд рассказал о правилах назначения новых пособий

Текст: Ольга Игнатова
Министерство труда разработало правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, при назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

Фото: iStock
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Обратиться за пособием смогут женщины, вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности При этом среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это 6351 рубль.

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители - те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребенка в разводе. При этом судом назначены алименты.

Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году будет составлять 5650 рублей.

Назначение и выплату пособий будет осуществлять Пенсионный фонд России. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически. Но нужно будет подать заявление. Заполнить его можно будет на портале госуслуг или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.

Каковы будут критерии нуждаемости?

Так выплаты могут получать семьи, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи - менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи - меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

- одной дачей;

- одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

- земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;

- одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются;

- одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;

Фото: РИА Новости
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- одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

- одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

- одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

- сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей).

Также при назначении пособий используется "правило нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов могут быть:

- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

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- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Роструд

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