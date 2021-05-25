Мишустин направит свыше 1,8 млрд рублей на ускорение строительства больниц

Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил свыше 1,8 миллиарда рублей, чтобы ускорить строительство новых медицинских учреждений в отдельных регионах страны. Решение позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, работы на которых уже начались: детских и онкологических больниц в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, республиках Коми и Тыва и Забайкальском крае.

Всего на завершение строительства по стране медучреждений в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено свыше 80 миллиардов рублей.