Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 28 мая в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Как сообщили в пресс-службе кабмина, ожидается, что одной из тем обсуждения станет восстановление экономик от пандемии коронавируса.

"Основное внимание будет уделено активизации восстановления экономик стран содружества от последствий пандемии коронавирусной инфекции, цифровой трансформации взаимной торговли", - говорится в сообщении.

Также будут рассмотрены вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств-участников содружества, занятости населения, борьбы с контрафактом, взаимодействия органов власти, управляющих госматрезервами в странах СНГ. Как сообщили в пресс-службе, по итогам заседания планируется подписать ряд международных договоров.