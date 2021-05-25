Власть
25.05.2021 22:36
Текст: Айсель Герейханова

Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 28 мая в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Как сообщили в пресс-службе кабмина, ожидается, что одной из тем обсуждения станет восстановление экономик от пандемии коронавируса.

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"Основное внимание будет уделено активизации восстановления экономик стран содружества от последствий пандемии коронавирусной инфекции, цифровой трансформации взаимной торговли", - говорится в сообщении.

Также будут рассмотрены вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств-участников содружества, занятости населения, борьбы с контрафактом, взаимодействия органов власти, управляющих госматрезервами в странах СНГ. Как сообщили в пресс-службе, по итогам заседания планируется подписать ряд международных договоров.

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