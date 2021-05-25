Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах

Ситуация с коронавирусом в российских регионах остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

По его словам, переломить ее можно только с помощью вакцинации и достижения коллективного иммунитета.

"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию", - сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что медицинские работники должны подавать пример гражданам в вопросах ответственного отношения к своему здоровью.