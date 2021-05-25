МВД опубликовало свежую статистику преступности: сократилось число разбоев

МВД опубликовала статистику преступлений за январь-апрель. В ведомственном отчете говорится о значительном сокращении наиболее опасных преступлений. Так, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровья стало меньше на 13,4 процента, разбоев - на 19,2 процента, грабежей - на 23,4 процента, умышленных убийств - на 1 процент.

Спокойнее стало на улицах, в парках и скверах. Здесь количество разбойных нападений уменьшилось на 22,2 процента, грабежей - на 35 процентов, краж - на 15,8 процента. Всего же за четыре месяца общее число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,7 процента.

Заметно снизилось число квартирных краж - на 26,2 процента, автокраж - почти на 36 процентов и угонов - на 23 процента.

Уменьшилось число умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в ходе семейно-бытовых конфликтов на 3,5 процента, на 2,8 процента - средней тяжести и на 2,7 процента - легкого вреда здоровью.

Несовершеннолетние совершили преступлений на 16,3 процента меньше, на 4,6 процента снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 8,6 процента - в состоянии наркотического опьянения.

Но есть и неприятные новости. Число IT-преступлений возросло на 31,5 процента. Почти две трети из них совершаются с использованием сети Интернет, свыше трети - с помощью средств мобильной связи.