Новости

Голосованию по благоустройству пытаются помешать хакеры 17:21
Google оштрафован на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент 17:17
В Минэкономразвития назвали условие развития рынка телемедицины в России 17:06
В Карелии музыкантам будут бесплатно давать землю 17:01
В Белгороде проезд для ветеранов войны сделали бесплатным 16:56
МВД опубликовало свежую статистику преступности: сократилось число разбоев 16:52
Российские космонавты впервые в мире вынесут наружу МКС почву с микробами 16:41
Путин получил послание Си Цзиньпина 16:40
Спецвыпуск сериала "Друзья" официально выйдет в России 16:38
Собянин рассказал о внедрении технологии 5G в метро Москвы 16:37
"Роскосмос" создаст "кнопки жизни" для поиска детей и пожилых 16:10
"Черные риэлторы" из Забайкалья похитили квартиры на 15 млн рублей 15:56
В Петербурге опровергли слухи о дефиците коек для пациентов с COVID-19 15:50
Площадь разлива нефти в Туапсе превысила миллион квадратных метров 15:38
Пожар в центре Москвы ликвидировали с помощью вертолетов 15:37
Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады 15:36
Лукашенко встретится с парламентариями 26 мая 15:31
Осужденные устроили пикник в колонии под Ярославлем 15:25
В Австрии подсчитали потери от пандемии до 2024 года 15:18
Из больницы в Казани выписали шесть учеников гимназии №175 14:53
Новак: Россия готова к поставкам "Спутник V" в Саудовскую Аравию 14:40
Верховный суд сообщил о снижении тюремного населения 14:36
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ 14:31
У сериала "Сёгун" с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ будет ремейк 14:30
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 16:52
Рубрика: Происшествия

МВД опубликовало свежую статистику преступности: сократилось число разбоев

Текст: Михаил Фалалеев

МВД опубликовала статистику преступлений за январь-апрель. В ведомственном отчете говорится о значительном сокращении наиболее опасных преступлений. Так, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровья стало меньше на 13,4 процента, разбоев - на 19,2 процента, грабежей - на 23,4 процента, умышленных убийств - на 1 процент.

Фото: РИА Новости
ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

Спокойнее стало на улицах, в парках и скверах. Здесь количество разбойных нападений уменьшилось на 22,2 процента, грабежей - на 35 процентов, краж - на 15,8 процента. Всего же за четыре месяца общее число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,7 процента.

Заметно снизилось число квартирных краж - на 26,2 процента, автокраж - почти на 36 процентов и угонов - на 23 процента.

Уменьшилось число умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в ходе семейно-бытовых конфликтов на 3,5 процента, на 2,8 процента - средней тяжести и на 2,7 процента - легкого вреда здоровью.

Несовершеннолетние совершили преступлений на 16,3 процента меньше, на 4,6 процента снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 8,6 процента - в состоянии наркотического опьянения.

Но есть и неприятные новости. Число IT-преступлений возросло на 31,5 процента. Почти две трети из них совершаются с использованием сети Интернет, свыше трети - с помощью средств мобильной связи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД

Главное сегодня

Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
Мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
Грузия откроет сухопутные границы 1 июня
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму