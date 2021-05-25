На 88-м году жизни скончался великий тренер борцов Дмитрий Миндиашвили

Сколько же раз видел Дмитрия Георгиевича на Олимпиадах. И всегда рядом с ним его воспитанники, олимпийские чемпионы. Он был символом тренерского мастерства и борцовской удачи, которую растил и лелеял в Сибири. В далекие края забросила с Кавказа сила любви к сибирячке и будущей жене Тамаре.

В Красноярске основал первую школу борьбы. Для борцов-вольников Миндиашвили был не просто тренером-наставником, духовным отцом, великим примером. Создавал чемпионов, становившихся спортивными легендами. Среди них двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин и трехкратный победитель Олимпиад Бувайсар Сайтиев. Не счесть чемпионов мировых и европейских первенств, вышедших из его школы. В 2020 году Дмитрий Георгиевич Миндиашвили удостоен редкого для спортивного тренера отличия - звания Героя труда РФ.

Чем брали его ученики? Миндиашвили был и теоретиком, написавшим множество научных трудов по борьбе. И практиком, умевшим научить сложнейшим приемам. А главное, как мне кажется, от заряжал ребят мощной патриотической верой в страну и в победу, которую нужно обязательно одержать во имя Родины, своего тренера и себя тоже. В мире борьбы авторитет Дмитрия Георгиевича был непререкаем, абсолютен, незыблем.

Миндиашвили долго болел. Ушел в ставшем родным для него Красноярске вчерашним ранним утром. Его будет очень не хватать...