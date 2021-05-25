На железных дорогах Армении появятся российские вагоны

В Армению отправилось 22 новых пассажирских вагона российского производства. Еще пять вагонов будут отправлены до конца июня.

Торжественное мероприятие по отправке вагонов прошло на территории Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) - ключевого производителя вагонов в России. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук напомнил, что страны довольно долго обсуждали поставку пассажирских вагонов в рамках Российско-Армянской межправкомиссии. Передача вагонов Южно-Кавказской железной дороге (дочка РЖД, которая осуществляет грузовые и пассажирские перевозки в Армении) - это в том числе результат долгих переговоров, подчеркнул вице-премьер.

Россия - чистый экспортер вагонов. То есть поставляет такой продукции больше, чем импортирует. По данным Аналитического центра по внешней торговле при Минпромторге России (АЦВТ), количество экспортируемых вагонов в целом стабильно растет - если в 2015 году Россия экспортировала только 72 вагона, то в 2020 году это число достигло 373 (на сумму 194 млн долл.).

Партия из более 20 вагонов - это не просто крупная поставка. Данные АЦВТ показывают, что за последние 10 лет Россия поставила в Армению всего один вагон - это было в 2018 году. "Соглашение в рамках обновления парка подвижного состава Южно-Кавказской железной дороги обеспечит таким образом первые крупные поставки российских пассажирских вагонов в Армению за последние годы", - считают в АЦВТ.

По мнению Оверчука, развитие транспортной инфраструктуры в регионе Закавказья - как никогда важный вопрос сегодня. "Открываются совершенно новые условия для раскрытия экономического потенциала Армении. А это, в свою очередь, позволит в полной мере реализовать нашу евразийскую интеграцию", - сказал он.

Россия вместе с Арменией давно сфокусирована на создании на ЮКЖД безопасной железнодорожной инфраструктуры, рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Сначала обновили тяговый грузовой подвижной состав. Теперь в рамках инвестиционной программы обновится пассажирский состав дальнего следования ЮКЖД. "Эти 27 вагонов - практически полная замена всего пассажирского состава", - подчеркнул Белозеров.

Вагоны выполнены полностью в соответствии с техническими требованиями армянской стороны. Они оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия - кондиционерами, душевыми кабинами. В купе есть USB-розетки и скоростной Wi-Fi, эргономичные диваны, индивидуальные сейфы. ТВЗ провел уникальную работу - на лучшем мировом уровне, считает Белозеров, и пассажиры в Армении смогут получить высокий сервис.

Оверчук также выразил надежду, что люди, которые будут в Армении пользоваться этими вагонами, будут очень довольны, а из окон они будут видеть только мирные пейзажи.

Расширение географии поставок вагонов - хороший знак. Если до недавнего времени основными покупателями вагонов из России были Казахстан (в среднем 55% поставок в денежном выражении) и Беларусь (9% поставок), то сейчас экспорт вагонов активизировался. Появление новых географических направлений обеспечивает прежде всего Тверская область, констатируют в АЦВТ. Так, в 2020 году оттуда впервые осуществлены поставки 236 вагонов в Египет. Именно на Тверскую область приходится больше 80% производства вагонов в России.