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25.05.2021 17:12
Рубрика: Власть

Начинаются испытания новой парашютной системы для пожарных-десантников

Текст: Сергей Птичкин
Начинаются сертификационные испытания новой парашютной системы для пожарных-десантников "Авиалесоохраны".
Фото: ФБУ "Авиалесоохрана" \ РИА Новости Фото: ФБУ "Авиалесоохрана" \ РИА Новости
Фото: ФБУ "Авиалесоохрана" \ РИА Новости

Ивановский парашютный завод "Полет" холдинга "Технодинамика" готов к серийному производству новых парашютов для "Авиалесоохраны". Он позволит парашютистам-пожарным приземляться на ограниченной площадке лесного массива при обнаружении очага возгорания.

Новая парашютная система, названная "Поиск", поможет специалистам прибыть к месту возгорания в труднодоступных местах и оперативно ликвидировать открытый огонь. Создана она с учетом специфики применения в лесных массивах. В отличие от других моделей, с которыми работают пожарные, "Поиск" имеет классическую прямоугольную форму из семи секций и легче поддается управлению, что позволяет безопасно приземляться в заданной точке.

В основе разработки - купол парашюта "Дартс". Он уже зарекомендовал себя как парашют, обеспечивающий высокую точность приземления и способный работать в ограниченных воздушных потоках. Ранец "Беркут-2" с подвесной системой, которым также оснащен "Поиск", дает возможность замены куполов основного парашюта в разных типоразмерах для выполнения различных задач.

"Парашютная система "Поиск" разработана с учетом особенностей использования. Опытные парашютисты-пожарные знают, что одна из опасностей в лесной полосе - потеря устойчивости парашюта. Деревья задерживают воздух, купол становится недостаточно наполненным, а в результате - неуправляемым. Также опасна и нестабильность ветрового потока. Из-за нее купол парашюта становится неустойчивым. Это может привести к несчастному случаю. "Поиск" же позволяет приземляться на полянах и других ограниченных площадях вне зависимости от силы и направления ветра", - пояснил Игорь Насенков, гендиректор "Технодинамики", слова которого приводит пресс-служба холдинга.

Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости
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Важное конструкторское решение: в парашютной системе "Поиск" предусмотрели ввод основного парашюта без прибора ППК-У - страхующего средства для раскрытия парашютной системы - путем транзитного ввода. Пожарному не придется дергать кольцо - парашют раскроется самостоятельно.

"Мы уже представляли парашютную систему "Поиск" экспертам в феврале 2021 года в рамках учебно-методического сбора работников федеральной службы "Авиалесоохраны" в Красноярском крае. Присутствовало более 29 специализированных организаций авиационной охраны лесов субъектов РФ. Специалисты протестировали парашют, совершив более 50 прыжков, и дали положительное заключение по его использованию. Мы уже передали парашютную систему в Государственный летно-испытательный центр. После его заключения пожарные смогут эксплуатировать парашют в службе "Авиалесоохраны", - пояснил Дмитрий Глушков, директор по экспорту парашютно-десантной техники холдинга "Технодинамика".

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