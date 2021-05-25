Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда

Horrifying: WTF Minneapolis RT @CrimeWatchMpls: Here's more clear video from this morning's shots fired incident captured on live TV feeds at 38th and Chicago Ave S #GeorgeFloydSquare #NoGoZone.



.pic.twitter.com/tiUipWOHOG — Sally Nan (@SallyNan) May 25, 2021

В США один человек получил легкое ранение в результате стрельбы в городе Миннеаполис, штат Миннесота, на акции памяти темнокожего Джорджа Флойда, год назад погибшего в ходе задержания.

Как сообщает телеканал Fox News, на том же самом перекрестке, где скончался Джордж Флойд, прозвучали два выстрела, вызвав панику в толпе людей, пришедших к этому месту почтить память афроамериканца.

"Информация, полученная от очевидцев, свидетельствует о том, что подозреваемый скрылся на автомобиле, который в последний раз видели выезжающим из района на высокой скорости", - сообщил Fox представитель департамента полиции Миннеаполиса. Вскоре после этого один человек обратился в местную больницу. По информации врачей, ранение не представляет опасности для жизни пострадавшего.