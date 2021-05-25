На этой неделе группа международных инспекторов из Германии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности познакомятся в Новороссийске с планами развертывания, системами вооружений и военной техникой 108-го десантно-штурмового полка. Об этом сообщил начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что ранее такую информацию партнерам наши военные уже предоставили. Теперь немцы получили возможность проверить эти сведения на месте. Подобный контроль предусматривает Венский документ.

В Новороссийске наши военные не только расскажут представителям ФРГ о 108-м десантно-штурмовом полке, но и разрешат встретиться с его солдатами и офицерами, а также побывать в парках боевой техники воинской части. Немцы должны убедиться, что полк живет обычной жизнью и не предпринимает никаких действий, угрожающих соседним государствам. Десантное командование этому санкционированному шпионажу препятствовать не станет. Более того, оно готово на своем транспорте возить инспекторов по родному гарнизону, показать и рассказать им об арсенале десантников.

Принцип тут простой: считайте технику, расспрашивайте солдат и офицеров, снимайте кое-какие армейские объекты. Но при этом выполняйте предусмотренные Венским документом ограничения. Международные инспекторы, в частности, не должны отвлекать личный состав от службы и занятий. И довольствоваться контролем отведенной им территории.

Международным инспекторам можно многое. Но они не должны отвлекать личный состав от службы

Как показывает практика, наши контролеры предпочитают ездить на учения стран НАТО. Интерес западных инспекторов в последние годы прикован к гарнизонам в приграничных с Украиной регионах РФ. Там упорно, но безуспешно ищут свидетельства подготовки к вторжению в соседнее государство.

Как раз на прошлой неделе такую проверку прошли наши воинские части в Воронежской и Белгородской областях. Под контроль инспекторов из Швейцарии там попала территория площадью около 15 тысяч кв. км.

Напомним, что после выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и вынужденного отказа от этих договоренностей России сотрудничество нашей страны с западными государствами в сфере безопасности сейчас ограничивается только Венским документом 2011 года.