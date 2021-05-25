Он уточнил, что ранее такую информацию партнерам наши военные уже предоставили. Теперь немцы получили возможность проверить эти сведения на месте. Подобный контроль предусматривает Венский документ.
В Новороссийске наши военные не только расскажут представителям ФРГ о 108-м десантно-штурмовом полке, но и разрешат встретиться с его солдатами и офицерами, а также побывать в парках боевой техники воинской части. Немцы должны убедиться, что полк живет обычной жизнью и не предпринимает никаких действий, угрожающих соседним государствам. Десантное командование этому санкционированному шпионажу препятствовать не станет. Более того, оно готово на своем транспорте возить инспекторов по родному гарнизону, показать и рассказать им об арсенале десантников.
Принцип тут простой: считайте технику, расспрашивайте солдат и офицеров, снимайте кое-какие армейские объекты. Но при этом выполняйте предусмотренные Венским документом ограничения. Международные инспекторы, в частности, не должны отвлекать личный состав от службы и занятий. И довольствоваться контролем отведенной им территории.
Как показывает практика, наши контролеры предпочитают ездить на учения стран НАТО. Интерес западных инспекторов в последние годы прикован к гарнизонам в приграничных с Украиной регионах РФ. Там упорно, но безуспешно ищут свидетельства подготовки к вторжению в соседнее государство.
Как раз на прошлой неделе такую проверку прошли наши воинские части в Воронежской и Белгородской областях. Под контроль инспекторов из Швейцарии там попала территория площадью около 15 тысяч кв. км.
Напомним, что после выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и вынужденного отказа от этих договоренностей России сотрудничество нашей страны с западными государствами в сфере безопасности сейчас ограничивается только Венским документом 2011 года.