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25.05.2021 07:35
Рубрика: Общество

Невролог назвал зевоту возможным предвестником инфаркта

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вполне безобидная зевота, которая может возникать на фоне усталости человека или духоты в помещении, может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Слишком частое зевание - повод внимательнее последить за своим остоянием и при необходимости обратиться к врачу.

Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказал невролог Александр Евдокимов. Когда зевота является признаком опасных заболеваний?

Фото: iStock
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- Зевота может возникать как вполне безобидное явление, когда человек просыпается или наоборот готовится ко сну, - пояснил врач. - Во время зевания широко раскрывается рот, происходит выравнивание кровотока, венозного и артериального. То есть венозный кровоток из головы сбрасывается и улучшается артериальный. Некоторые ученые отмечают, что при этом улучшаются охлаждающие свойства мозга.

Однако это явление не всегда позитивно. Специалисты отмечают, что зевание может возникать у людей после перенесенных инсультов или предшествовать инфарктам. Частая зевота нередко сопутствует хроническому стрессу, переутомлению, недосыпу и свидетельствует о переутомлении нервной системы в том числе.

Если человек заметил за собой, что зевает все чаще и чаще, то ему стоит проверить состояние сердечно-сосудистой системы. А также пересмотреть свои режимы труда и отдыха.

Врач также пояснил, что в душных помещениях человек может начать зевать не от недостатка кислорода, а от избытка углекислого газа, который подавляет нервную деятельность и стимулирует парасимпатическую нервную систему. У организма возникает желание сбросить венозную кровь и обеспечить приток насыщенной кислородом артериальной.

Общество Здоровье

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