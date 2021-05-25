Новые технологии облегчают лечение, улучшают климат и приближают новоселье

Фото: Татьяна Андреева/РГ

2017 год. Город Дегтярск, Свердловская область. На фото - первые переселенцы из аварийного жилья по программе 2008-2018 годов. С того времени в новые квартиры переехали более 20 тысяч человек. 2021 год. Среди переселенцев оказалась недавно и 62-летняя Лариса Счастливцева. Вместе с мужем она обживается в новой квартире в поселке Монетный. Раньше семья жила в двухэтажном деревянном бараке в поселке Островное. Новая жилплощадь ей понравилась сразу - просторная, светлая, теплая. И дети недалеко.