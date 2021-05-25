Новые технологии облегчают лечение, улучшают климат и приближают новоселье

2017 год. Город Дегтярск, Свердловская область. На фото - первые переселенцы из аварийного жилья по программе 2008-2018 годов. С того времени в новые квартиры переехали более 20 тысяч человек. 2021 год. Среди переселенцев оказалась недавно и 62-летняя Лариса Счастливцева. Вместе с мужем она обживается в новой квартире в поселке Монетный. Раньше семья жила в двухэтажном деревянном бараке в поселке Островное. Новая жилплощадь ей понравилась сразу - просторная, светлая, теплая. И дети недалеко.
Аварийная ипотека
Сергей Вадимович, судя по темпам расселения аварийного жилья, многие регионы идут с опережением. Опыт каких, на ваш взгляд, надо активно распространять?
Сергей Степашин: Ничего нового тут не скажу. Пример нужно брать с тех, кто хорошо работает. Продуманное планирование, четкое исполнение и контроль за каждым этапом программы. Это общие для всех принципы успешной работы.
Но есть и индивидуальные. То, что поможет и другим.
Сергей Степашин: Действительно, некоторые регионы уже по своим программам расселяют аварийное жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года. И мы с интересом наблюдаем за их опытом, который могут взять на вооружение другие регионы.
Например, в Пермском крае гражданам, переселяемым из аварийного жилья, кроме выкупной стоимости за изымаемые квартиры предоставляют еще и социальные выплаты на приобретение новых жилых помещений. В регионе изучили судебную практику, которая сформировалась за время, что работает программа. И выявили основные причины отказа граждан от переселения из аварийных домов.
Тогда и был запущен пилотный проект по социальным выплатам, которые можно потратить только на покупку жилья. Некоторые участники программы добавляли свои средства, чтобы выбрать жилье получше. Практика первого года показала, что в Перми количество судебных исков, связанных с переселением, сократилось в 13 раз.
А буквально недавно в Тульской области объявили о запуске льготной программы "Ипотека для переселения под 2% годовых". Она как раз рассчитана на жителей аварийных домов. Максимальный размер займа, который будет предоставляться на срок от 3 до 30 лет, составит не более 2 миллионов рублей. Нанимателям, которые не имеют другого жилья, пригодного для проживания, предоставят еще и социальную выплату - не более 300 тысяч рублей - для первоначального взноса.
Такие программы - ощутимая нагрузка на бюджеты. Не все регионы ее потянут. А есть что-то менее затратное?
Сергей Степашин: Совсем без затрат в любом случае не обойтись. Но есть еще вариант - поддержка и развитие строительного комплекса. Создание региональных компаний позволяет успешно решать массу задач, в том числе по возведению качественного жилья в малых городах и труднодоступных населенных пунктах. Кроме того, развитый строительный комплекс дает рабочие места жителям региона.
В Кировской области переселять жильцов аварийных домов стараются в новостройки. Но есть проблема. Свободной земли под жилую застройку у области и муниципалитетов практически нет. А федеральные земли получить невероятно сложно. Как быть?
Сергей Степашин: Вопросы, связанные с федеральными землями, решают соответствующие федеральные ведомства. Насколько нам известно, это не должно вызывать таких затруднений. Надо разбираться с каждым конкретным случаем.
Фонд ЖКХ готов помочь?
Сергей Степашин: Разобраться с ситуаций, проконсультировать, пожалуй, можем.
В Красноярском крае тоже хотят ускориться. Но здесь другая проблема. Из-за пандемии снизились доходы бюджета. Теперь, считает депутат Госдумы Сергей Натаров, "нужна поддержка федерального бюджета". Такой вариант обсуждается?
Сергей Степашин: Сразу скажу, оказание дополнительной финансовой помощи для выполнения программ расселения аварийного жилья не планируется.
Пандемия отразилась на многих отраслях экономики, но на строительной - в наименьшей степени. В некоторых регионах были временные ограничения на строительные работы, на привлечение работников. Но, по нашим оценкам, они лишь в незначительной степени повлияли на реализацию проектов расселения. Целевые показатели по итогам года были перевыполнены в два раза.
То есть вы считаете, помощи итак вполне достаточно?
Сергей Степашин: Да. Напомню, уровень софинансирования из федерального бюджета программ расселения изначально был беспрецедентным: в среднем 87,45 процента. Нагрузка на региональные бюджеты минимальна.
На реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда", направлено более 464 миллиардов рублей. Из них доля региональных бюджетов - 50,9 миллиарда.
Но, может, какие-то законодательные поправки все-таки не помешали бы, чтобы активнее двигалась очередь на переселение из "аварийки"?
Сергей Степашин: Законодательство в строительной сфере меняется. Это позволяет расширять механизмы и инструменты для расселения аварийного жилья.
В 2020 году вступил в силу свод правил "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно работоспособного технического состояния". А в ближайшее время приказом Минстроя России будет утвержден порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Такие дома можно будет включать в проекты комплексного развития территорий жилой застройки.
С этого года, напомню, у всех регионов появилась возможность расселять аварийное жилье в рамках механизмов комплексного развития застроенных территорий. Это позволяет на месте деградирующей застройки создать новую городскую среду. Возводить современные дома, социальную и инженерную инфраструктуру, обновит коммуникации, благоустроить общественные пространства. В итоге - повысится комфорт и качество жизни людей.
Также закон в рамках комплексного развития территорий дал регионам право привлекать к расселению частные инвестиции. Кстати, это не что иное, как попытка использовать успешный опыт Якутии, Новосибирской, Свердловской областей и других регионов.
В одном из интервью "РГ" вы сказали, что давно назрела необходимость законодательно дать возможность жильцам аварийных домов переезжать в индивидуальное жилье.
Сергей Степашин: Такой опыт есть в Белгородской области. И я на него тогда ссылался. Сейчас многие предпочитают жить в своем доме, особенно в сельской местности. И я по-прежнему уверен, что это очень перспективное направление. Но, к сожалению, пока на законодательном уровне оно не обсуждается.
Вышли к морю
В Сочи реконструируют набережную на левом берегу реки Мацесты. За четыре месяца на площади более трех тысяч квадратных метров строители планируют не только благоустроить набережную, но и восстановить старую тропу, отремонтировать ограждение автомоста и выполнить берегоукрепительные работы в русле.
"Обновленная прогулочная зона позволит комфортно добираться из Мацесты к морю, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Мы обсуждали проект благоустройства с местными жителями". Уже завершены два этапа реконструкции. Третья очередь проектирования по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" участвует в федеральном рейтинговом голосовании, которое сейчас активно проходит.
Если она наберет большинство голосов, пройдет третий этап масштабной реконструкции. Также будут обустроены тротуары, велодорожки, проложена сеть беспроводного доступа в интернет, смонтирована система видеонаблюдения.
Уникальность проекта в том, что он состыкует набережную реки Мацесты с городским терренкуром. Сочинцы и курортники смогут пройти пешком или проехать на велосипеде более семи километров. "Наконец-то мы сможем гулять всей семьей, не выезжая из родного микрорайона", - говорит мама троих детей Евгения Куклина.
К 18 августа новый вид должна приобрести набережная города Камышина. Правда, пришлось убрать несколько деревьев, но уже решено провести компенсационную посадку. Только в парковой зоне после завершения строительных работ посадят более 200 кленов, катальп, ясеней. На набережной должны появиться променад, спортивные и детские площадки, тротуары и велодорожки, "сухой" фонтан и кафе.
А в Башкирии жители города Мелеуза прекрасно помнят, как еще год назад выглядела набережная реки Мелеузки. Здесь был настоящий пустырь. Теперь есть не только пешеходные дорожки и удобные беседки, но и безопасные спуски к воде, детские и спортивные площадки и даже мини-стадион с футбольным полем.
Как уточнили в администрации Мелеузовского района, в прошлом году в рамках нацпроекта была благоустроена территория вдоль дворца спорта, а в этом - завершаются работы в центре города, где возводятся новая сцена и амфитеатр.
"У нас теперь современная набережная! На ней тихо, спокойно! Ждем, когда набережную полностью достроят. Обещают, что будет не хуже, чем в Европе", - рассказала "РГ" жительница Мелеуза Гульшат Бикбулатова.
Агро поумнело
Резиденты Нижегородского НОЦ "Техноплатформа 2035" создали уникальный программно-аппаратный комплекс "Скрин-Варио" для мониторинга состояния здоровья. Прибор умеет бесконтактно определять уровень наркотиков в крови и регистрирует основные биологические ритмы: сердечный, дыхательный и краниосакральный, связанный с активностью головного мозга.
А в Самарской области ученые создали систему "умного растениеводства". Межвузовская команда НОЦ "Инженерия будущего" предлагает внедрить комплекс инноваций "Умное агро". Он предполагает создание цифрового сервиса по анализу засорения сельхозугодий и вегетации растений.
"У фермеров, садоводов и экологов должен появиться "умный тамагочи", подсказывающий оптимальные методы возделывания культур и время для их применения", - объясняется в сообщении Института регионального развития, управляющей компании НОЦ "Инженерия будущего".
Инициаторы проекта прогнозируют, что после массового внедрения "умного растениеводства" выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве могут сократиться на 80 процентов. Инвестиционные расходы - на 30 процентов. А производство продовольствия вырастет на 58 процентов.
Еще одно важное направление НОЦ "Инженерия будущего" - двигательные и топливные системы нового поколения. Самарские ученые придумали, как в два раза сократить сроки создания газотурбинных двигателей. Разработанный в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва малоразмерный агрегат успешно прошел испытания.
А в Челябинске ученые Уральского НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" решают проблему безотходной переработки шлаков, которые со времен индустриализации накапливались вокруг медеплавильных комбинатов, нанося непоправимый вред окружающей среде.
А существующий гидрометаллургический метод утилизации не позволяет выделить чистые вещества без примесей тяжелых металлов. В результате в стране на отвалах медеплавильных предприятий уже накоплено более 140 миллионов тонн опасных отходов.
Микроскоп для всех болезней
Уже через несколько дней волгоградка вернулась домой. Нейрохирурги смогли сделать сложнейшую операцию с помощью современного микроскопа. Благодаря оптической системе с увеличенным разрешением и глубиной резкости аппарат обеспечивает трехмерное изображение. Это помогает врачам лучше воспринимать объем и видеть больше деталей.
Новое оборудование клиника получила в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Тут же работает новая ангиографическая установка экспертного класса - хирурги уже провели первые операции с ее помощью. Аппарат оборудован 3D-станцией: построение трехмерного изображения сосудов головного мозга помогает проводить сложные вмешательства. Но это еще не все - даже при полном отключении электричества в здании ангиограф сможет автономно работать 40 минут, что позволит врачам завершить операцию.
Благодаря современному оборудованию сложнейшие операции делают и сибирские врачи. В Томске для лечения опухолей впервые начали применять термоабляцию. Патологически измененные ткани онкологи удаляют выжиганием электрическим током определенной радиочастоты.
В онкологический диспансер поступил аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции. Оборудование стоило 3,6 миллиона и было приобретено за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта.
Основное преимущество новой методики в том, что она позволяет лечить раковые опухоли без разреза тканей. В ходе 15-минутной манипуляции в патологическую зону внедряется небольшой электрод. Применяется кратковременная анестезия, и пациент не испытывает болевых ощущений.
- С помощью нового оборудования мы провели уже четыре операции, - рассказывает и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.
Врачи отмечают, что сроки реабилитации после лечения на таком аппарате значительно сокращены. Пациент восстанавливается после термоабляции в течение суток.
Новая квартира понравилась сразу
Красноярский край входит в число регионов, имеющих наибольший объем аварийного жилищного фонда. Как пояснили "РГ" в краевом стройнадзоре, только за последний месяц служба по запросу прокуратуры обследовала 21 многоквартирный дом. Десять из них признаны аварийными, которые надо сносить или реконструировать. В Красноярске рассчитывают ускорить расселение.
Следующий этап - региональная адресная программа. К концу 2025 года она предусматривает расселение почти 18,5 тысячи граждан.
"Из-за пандемии снизились доходы бюджета. Но это не должно повлиять на обновление жилого фонда. Очевидно, нужна поддержка федерального бюджета", - считает депутат Госдумы Сергей Натаров. Тем не менее в этом году в Красноярском крае более четырех тысяч человек заселятся в 18 новых домов.
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда" вошел в нацпроект "Жилье и городская среда". Он идет со значительным опережением. Целевые показатели этого года выполнили уже 25 регионов. Еще 27 - хотят досрочно завершить программы.
В Кировской области переселять жильцов аварийных домов стараются в новостройки. В этом году для 1,2 тысячи человек построят семь домов. Всего же до 2025 года расселят более 5,8 тысячи жителей. На это в рамках нацпроекта выделят четыре миллиарда рублей.
"Однако свободной земли под застройку у региона практически нет, а федеральные земли получить невероятно сложно", - сообщила и.о. министра строительства области Ирина Кислухина. На Среднем Урале за два года из аварийного жилья переселили более 4,6 тысячи человек. Недавно новоселье отпраздновали 94 семьи.
62-летняя Лариса Счастливцева вместе с мужем обживается в новой квартире. Раньше у них была в деревянном бараке трехкомнатная квартира 52,8 квадратных метра. Здесь тоже "трешка", но более 62 квадратов. "Я с 2015 года на чемоданах сидела! - вспоминает Лариса Степановна. - Но страха, что переселят непонятно куда, не было. Верила в хорошее". Ожидания оправдались: новая квартира ей понравилась сразу - просторная, светлая и теплая.