Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ

В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре пройдет в семи субъектах РФ. По результатам рейтингового голосования членов ЦИК, в конкурсе при рассмотрении заявок одержали победу Нижегородская, Курская, Ярославская области, Мурманская и Ростовская области и город Севастополь. Кроме того, онлайн-голосование пройдет и в Москве, которая не участвовала в общем конкурсе, потому что для столицы действует закон о проведении соответствующего эксперимента.

Зампред ЦИК Николай Булаев рассказал, что всего в комиссию поступило 10 заявок от субъектов России с общим количеством избирателей - 20 млн граждан.

"Можно было бы, конечно, разрешить всем (тем, кто подал свои заявки - прим. "РГ") регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить использование системы где-то 1-1,5 млн избирателей", - пояснил он.

Напомним, что впервые электронное голосование через Госуслуги было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.