Разработан прибор для быстрого определения группы крови

Изобретателям удалось разработать прибор, определяющий группу крови всего за несколько минут. Такой аппарат может оказаться очень полезным при оказании помощи людям, потерявшим много крови, например, в автодорожных авариях или при несчастных случаях.

Как сообщает The Academic Times, прибор имеет три микроканала, отдельно распознающих наличие антигенов A, B или Rho. Для этого нужна капля крови, поэтому достаточно прокола пальца. Образец вводится в устройство, внутри которого в микроканалах располагаются растворы антител: анти-A, анти-B и анти-Rho.

Сенсор определяет наличие антигенов A, B или Rho по реакции гемагглютинации и передает информацию центральному процессору, сопоставляющему все данные. В результате на экране появляется значение группы крови.

Авторы разработки - американские исследователи Стивен Дэй и Маджед Рефаай из Университета Рочестера, уже запатентовавшие устройство, работают над тем, чтобы систему можно было подключать к уже поставленным пациентам внутривенным катетерам. Таким образом анализ будет сделан еще быстрее.

Правда, у нового прибора есть недостаток: когда он не в работе, необходимые для анализа реагенты должны храниться при низких температурах. Поэтому для них планируется разработать стабилизаторы, которые продлят время хранения растворов в тепле.