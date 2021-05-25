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25.05.2021 10:10
Рубрика: Общество

Разработан прибор для быстрого определения группы крови

Текст: Алена Ларина

Изобретателям удалось разработать прибор, определяющий группу крови всего за несколько минут. Такой аппарат может оказаться очень полезным при оказании помощи людям, потерявшим много крови, например, в автодорожных авариях или при несчастных случаях.

Фото: iStock
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Как сообщает The Academic Times, прибор имеет три микроканала, отдельно распознающих наличие антигенов A, B или Rho. Для этого нужна капля крови, поэтому достаточно прокола пальца. Образец вводится в устройство, внутри которого в микроканалах располагаются растворы антител: анти-A, анти-B и анти-Rho.

Сенсор определяет наличие антигенов A, B или Rho по реакции гемагглютинации и передает информацию центральному процессору, сопоставляющему все данные. В результате на экране появляется значение группы крови.

Авторы разработки - американские исследователи Стивен Дэй и Маджед Рефаай из Университета Рочестера, уже запатентовавшие устройство, работают над тем, чтобы систему можно было подключать к уже поставленным пациентам внутривенным катетерам. Таким образом анализ будет сделан еще быстрее.

Правда, у нового прибора есть недостаток: когда он не в работе, необходимые для анализа реагенты должны храниться при низких температурах. Поэтому для них планируется разработать стабилизаторы, которые продлят время хранения растворов в тепле.

Общество Наука

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