Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост

Бойцы национальной гвардии США, которые обеспечивалось безопасность Капитолия после январских беспорядков, завершают свою миссию. Далее охраной займется полиция, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Более тысячи бойцов, остававшихся в районе Капитолия, готовятся к отбытию", - цитирует РИА Новости. Представитель военного ведомства отметил, что у него нет информации о желании полиции запросить дополнительные силы. Он также сообщил об отсутствии планов по созданию сил быстрого реагирования для обеспечения защиты Капитолия в будущем.

Накануне президент США Джо Байден и его супруга Джилл поблагодарили бойцов нацгвардии за охрану Капитолия. "С их возвращением домой к семьям мы приветствуем каждого из них за преданность стране", - говорится в распространенном Белым домом заявлении. Благодарность нацгвардейцам выразил и министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. Тогда погибли пять человек.