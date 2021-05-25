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25.05.2021 00:29
Рубрика: В мире

Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Бойцы национальной гвардии США, которые обеспечивалось безопасность Капитолия после январских беспорядков, завершают свою миссию. Далее охраной займется полиция, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Фото: GettyImages
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"Более тысячи бойцов, остававшихся в районе Капитолия, готовятся к отбытию", - цитирует РИА Новости. Представитель военного ведомства отметил, что у него нет информации о желании полиции запросить дополнительные силы. Он также сообщил об отсутствии планов по созданию сил быстрого реагирования для обеспечения защиты Капитолия в будущем.

Накануне президент США Джо Байден и его супруга Джилл поблагодарили бойцов нацгвардии за охрану Капитолия. "С их возвращением домой к семьям мы приветствуем каждого из них за преданность стране", - говорится в распространенном Белым домом заявлении. Благодарность нацгвардейцам выразил и министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. Тогда погибли пять человек.

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