Песков назвал русофобской одержимостью обвинения России по инциденту с Ryanair

Навязчивой идеей обвинять Россию во всем считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявления главы МИД Великобритании о якобы причастности Москвы к инциденту с ирландским самолетом Ryanair.

"Это такая одержимость русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся, - сказал, отвечая на вопросы журналистов, Песков. - Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования". С политической точки зрения это неадекватные обвинения, считает он.

Москва за всем этим терпеливо наблюдает и не соглашается. "Нет смысла пытаться что-то объяснить", - сказал Песков. Фобии и одержимость начинают брать свое и не дают авторам таких заявлений трезво оценивать ситуацию, добавил он.