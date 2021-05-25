Песков: Беларусь следовала международным нормам при посадке самолета

Посадка самолета Ryanair в Минске не несла угрозы российским гражданам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Беларусь сделала предупреждения в соответствии с международными правилами при угрозе на борту.

"Нет, мы не считаем, что жизнь российских граждан, находившихся на борту, была подвергнута опасности", - сказал Песков. Угроза могла быть для всех находящихся в самолете в связи с сообщением о минировании, но чтобы ее минимизировать, и были, как утверждается, приняты действия со стороны диспетчеров, пояснил он.

"В соответствии с международными правилами необходимые алерты (предупреждения - прим. "РГ") были сделаны", - заметил пресс-секретарь президента.