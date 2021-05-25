ПФР напомнил о праве предпенсионеров на досрочную пенсию

"Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов службы занятости населения. Помимо этого, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году - 21", - пояснили в ведомстве.

В этом случае досрочная пенсия выплачивается до момента наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. После этого гражданину необходимо вновь обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Это лучше сделать заранее.

Кроме того, предпенсионер, получивший досрочную пенсию, должен извещать ПФР об изменении жизненных обстоятельств: о числе иждивенцев, трудоустройстве или переезде в другую страну.