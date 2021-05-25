Пять советов, как избавиться от психических расстройств после ковида

Ученые утверждают, что каждый третий, переболевший COVID-19, страдает от нервного или психического расстройства. В России за период пандемии число обратившихся за психологической или психиатрической помощью увеличилось от 10 до 30 процентов в зависимости от региона. Как справиться с постковидной депрессией, уговорить себя сделать прививку, если боишься, и снова почувствовать вкус к жизни, специально для "Российской газеты" рассказала врач-психиатр, психотерапевт, психолог Наталья Сатири.

Наталья Сергеевна, до сих пор эпидемии обходили нас стороной, я даже не припомню, чтобы мы испытывали такой стресс. На что сейчас жалуются люди и есть ли у психологов подсказки, как вернуть уверенность в себе?

Наталья Сатири: Действительно, в последнее время многие столкнулись с COVID-19: переболели сами или близкие люди. Даже если вы только слышали об инфекции, это могло повлиять на ваш эмоциональный фон. В результате увеличилось количество жалоб на панические атаки, нехватку воздуха, чувство страха и сердцебиение. У кого-то и раньше случались такие расстройства, а кто-то испытал это первый раз. Переболевшие сталкиваются с нервным истощением на физиологическом уровне. К сожалению, к депрессии многие относятся несерьезно.

Израильский премьер-министр Голда Меир как-то сказала: "Пессимизм - это роскошь, которую мы не можем себе позволить". Может, так и с депрессией? Не позволять себе падать духом - вот и все?

Наталья Сатири: Тут надо различать плохое настроение и депрессию. Грусть-печаль действительно пройдет, а вот депрессия - настоящее заболевание, причина которого заключается в снижении уровня серотонина в организме, и часто людям необходимо медикаментозное лечение. Серотонин не восстановишь шоколадкой. У переболевших снижен не только иммунитет и стрессоустойчивость, у них наблюдается апатия, астения, отсутствие сил. Даже те, кто не переболел, теряют стрессоустойчивость, потому что акцентируются на плохих новостях.

Все это провоцирует психосоматические расстройства. Я могу предложить несколько вариантов, как справиться с ситуацией. Одна из самых любимых мною техник называется "здесь и сейчас". Ее смысл в том, что человеку нужно научиться находиться именно в этом состоянии. Мышление склонно отправлять нас либо в прошлое, когда мы вспоминаем какие-то тревожные ситуации, либо в будущее: а вдруг я заболею или кто-то из моих родственников. Эти тревоги и страхи омрачают настоящее. Если пьешь кофе, думай о том, что он вкусный и горячий. Идешь по улице - наслаждайся природой. Все внимание сконцентрируй именно на этом, чтобы не давать возможности мыслям о прошлом и будущем внедряться в настоящий момент. Второй пункт - позитивное мышление, направленное на то, что хорошего есть в жизни человека. Когда мы слышим неприятные новости, невольно сосредоточиваемся на том, что негативного происходит у других людей. А ведь в жизни каждого из нас есть положительные моменты: семья, работа, в конце концов светит солнце. Концентрация на хорошем дает возможность находиться здесь и сейчас и видеть все прелести жизни. Еще одна рекомендация - общайтесь. Нам этого очень не хватало. Да, мы созванивались по видео, по телефону, но обычного общения было меньше. Сейчас есть возможность встречаться, и это надо делать, но с оговорочкой - с позитивным настроем. Обсуждайте, что хорошего произошло в жизни, дарите положительные эмоции. Четвертый совет: меньше слушайте и читайте новости из всех источников, от телевизора до "Инстаграма". Постарайтесь сократить поток и, самое главное, сами не ищите новости в интернете. Многие хотят перестраховаться, посмотреть, что происходит. И пятая рекомендация: очень важно найти для себя развлечение, которое поможет преодолеть уныние. Это могут быть простые действия: полежать в ванной, посмотреть интересный фильм, погулять по набережной, пойти на курсы рисования.

Если понимаешь, что прививку делать надо, но боишься, как себя уговорить?

Наталья Сатири: У меня скептическое отношение к слову "надо". С детства нам со всех сторон твердят, что надо и что не надо. Поэтому так много неуверенных людей. Правильнее делать то, что хочется. Обдумайте все и поступайте так, как решили, ведь каждый человек имеет право сделать выбор. Если считаете, что лучше обезопасить себя с помощью вакцины, уважайте свой выбор и ставьте прививку. А со страхом можно разобраться. Страх идет из состояния неизвестности, но психология - волшебная наука, она позволяет взглянуть на ситуацию с другой стороны. Страх заложен инстинктом самосохранения, он помогает человеку выжить. Иначе мы бы выходили с восьмого этажа в окно, а не спускались бы в лифте. Страх трансформируется в чувство безопасности, внимательности и заботы о себе. Подсознание - большая сила, и тут как повернуть. Страх может стать большим ресурсом в преодолении различных жизненных ситуаций. Что он вам подсказывает в случае с вакциной? Страшнее оказаться в реанимации или сделать прививку?

Сейчас многие работают онлайн. Выгоду признали и руководители, и сотрудники. У нас есть шанс превратиться в затворников?

Наталья Сатири: Шанс такой есть, если сохранится удаленная работа. Одни не хотят тратить деньги и время на проезд, другие - оплачивать аренду офиса. Все нашли какие-то плюсы, но на самом деле это откатывает нас назад, потому что общение - одна из базовых составляющих в развитии человека. Мы растем в социуме, общаясь друг с другом.

Если хочешь развиваться и прожить жизнь с удовольствием, то придется покинуть диван

Да, человек ко всему привыкает. Вспомните, как многие восприняли требование носить маски. Сначала - протест, а сейчас все привыкли и спокойно выполняют требование врачей. Привыкнуть можно и к затворничеству. Диван кажется нам зоной комфорта, а в действительности - это болото, которое тащит на дно. Вспомните Обломова, который лежал на диване и не находил в себе сил что-то изменить. Как вытащить себя из этой зоны? Надо понять для чего. Если хочешь развиваться и прожить жизнь с удовольствием, а ведь общение одно из самых изысканных удовольствий, то придется покинуть диван.

Люди не хотят идти к психологу, опасаясь прослыть сумасшедшими. Почему так сложилось?

Наталья Сатири: В Средние века считалось, что психически больные люди одержимы злыми духами. Возможно, предвзятое отношение идет еще с тех времен. Но с тех пор многое изменилось. Мы давно знаем, что человек не виноват в том, что он болеет. А психические недуги - это такие же болезни, как гастрит или диабет. В некоторых странах психотерапевт входит в перечень обязательного медстрахования. В последнее время и у нас люди стали осознаннее относиться к своему психическому здоровью, особенно молодежь 25-30 лет, ведь даже молодой организм дает сбои. А вот со старшим поколением сложнее. Они сами с трудом признают необходимость консультации у психолога и детям, нуждающимся в посещении врача, создают сложности. Нередко родители говорят, что нужно просто взять себя в руки, пойти на работу, заняться спортом, встречаться с друзьями, и все наладится.

Так решают проблемы "непоротого поколения", да?

Наталья Сатири: Это попытка решить проблемы, не разбираясь в их причинах. Бывает, что плохое настроение длится несколько дней и самостоятельно приходит в норму. Но если мы имеем дело с истинной депрессией, то она может не проходить месяцами, годами, а бывает, и десятилетиями. Человек привыкает и думает, что лучше уже не будет. А это уже нарушения в организме, тут часто необходима медикаментозная помощь. Если она оказана грамотно, пациент снова почувствует все краски жизни.