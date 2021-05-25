Профстандарт инженера-экономиста в машиностроительной организации, который сейчас находится на регистрации в Минюсте России, - возможно, единственный в России, на создание которого в буквальном смысле скинулись работодатели. Подготовку документа профинансировала уральская оборонка. Ее инициативу поддержали по всей стране: отзывы и предложения прислали более 50 организаций от Калининграда до Владивостока.

- В прошлом году наши предприятия заключили целевые контракты с 1108 студентами. В этом году уже с 1200. Прежде всего нам нужны, конечно, инженерно-технические специалисты, а также инженеры-экономисты и маркетологи - для успешного вывода гражданской продукции. Производить ее проще, чем продавать, таких навыков заводам не хватает, - комментирует президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн. - Ликвидация инженерно-экономического образования в России была ошибкой. Промышленность практически лишили подготовки кадров, способных претворять задачи долгосрочного развития на уровне отрасли, корпорации, предприятия в условиях технологического прорыва и борьбы за конкурентные преимущества на мировых рынках.

Производить гражданскую продукцию проще, чем продавать. Таких навыков заводам не хватает, считают в Союзе оборонных отраслей промышленности

Казалось бы, экономистов в стране предостаточно. Даже звучит, что в переизбытке. Проблема в том, что это гуманитарии, у которых в дипломе указано "Экономика", "Менеджмент", "Мировая экономика". Они, как правило, в глаза не видели промпроизводство и понятия не имеют, как оно устроено.

- Инженеров-экономистов перестали выпускать после того, как вузы перешли на двухуровневую систему: бакалавриат и магистратура. Она ориентирована на международные стандарты, а там отраслевой подготовки экономистов никогда не было. Специалист со сквозными компетенциями - уникальное советское достижение. Инженеры-экономисты в машиностроении, металлургии, строительстве имели хорошую техническую базу, при этом знали экономику предприятия, - поясняет Мария Прилуцкая, заведующая кафедрой организации машиностроительного производства Уральского федерального университета (УрФУ).

Конечно, промышленники не сразу осознали потерю, еще лет пять-семь они прожили на старых кадрах. А когда стали искать молодых, поняли, что их нет. Как показала практика, переобучить человека, получившего финансово-экономическое образование, на технаря почти невозможно. Погрузить инженера в азы экономики и управления гораздо проще, но и он не станет профессиональным экономистом. Оптимально готовить специалиста на стыке отраслей изначально, только в этом случае он будет хорошо понимать взаимосвязь технологии, организации производства и экономики.

Идею создать профстандарт инженера-экономиста в машиностроении поддержали в уральском полпредстве и коллегии Военно-промышленной комиссии. Тем не менее задача оказалась не из легких.

- Даже в Совете по профквалификациям долго спорили, куда он должен относиться - к машиностроению или экономике. Сделали в итоге под эгидой Совета по профквалификациям в машиностроении. Следующая не менее важная задача - разработать на основе профстандарта образовательные программы, - говорит Мария Прилуцкая.

Если все получится, то первые выпуски инженеров-экономистов для машиностроения можно ожидать лет через пять. Впрочем, в УрФУ обещают, что это произойдет быстрее: кафедра организации машиностроительного производства планирует в ближайшие два года провести общественную аккредитацию своей образовательной программы.

В вузе уверены, что спрос на такие кадры будет, ведь они смогут работать на производстве любого профиля, не только оборонного. Магистранты - в планово-экономических отделах, отделах договорной работы и ценообразования. Те, кто получит диплом бакалавра, - нормировщиками, специалистами по экономике и организации производства в цехах. Потребность в них достаточно высокая, к примеру, Уральскому заводу гражданской авиации в этом году даже не хватило практикантов на работы по нормированию трудоемкости. Кроме того, такие выпускники будут интересны крупным банкам, страховым и лизинговым компаниям, которые сопровождают промышленные инвестпроекты.

Преподаватели ждут, что промышленники не только поучаствуют в создании образовательных программ, но и станут кураторами прикладных проектов: конкретных кейсов, где студентам будут ставить производственные задачи. Один из таких проектов был реализован в 2020-м: магистранты УрФУ вместе с конструкторами и технологами Машиностроительного завода имени Калинина занимались инженерным маркетингом высотного складского штабелера, выводили соотношение между значимостью той или иной функции для потребителя и ее себестоимостью. Команда высказала целый ряд предложений по оптимизации продукции.

- Мы идем к конкретному клиенту, изучаем условия, в которых эксплуатируется техника, разговариваем с сервисными службами, водителями, чтобы снять целевые параметры. Из этого рождаются требования к конструктору и справедливая конкурентная цена. Делает это именно инженер-экономист, - уточняет Мария Прилуцкая.

Напомним, что по поручению президента к 2025 году российский ОПК должен довести долю высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства до 30 процентов. Свердловчане перекрыли этот показатель уже в прошлом году: 32,7 процента. А в 2021-м собираются достичь 34 процентов. Среди новых видов продукции - автономный рефрижераторный вагон, вагон-самосвал, система беспилотного управления сельхозтехникой. Особой популярностью в связи с пандемией пользовалась медтехника: увлажнители дыхательных смесей, ингаляционные аппараты, системы ИВЛ.

На заводах, которые их выпускают, доля "гражданки" подскочила до 40 процентов в общем объеме.