"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже

"Почта России" будет доставлять российское вино в случае запуска онлайн-продаж алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

"Да, там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку", - сказал он. По мнению Сазанова, говорить о полноценном запуске продаж алкоголя в интернете пока преждевременно.

Ранее РБК сообщал, что "Почта России" готовится провести эксперимент по прямым поставкам российского вина через онлайн-ресурсы и входит в рабочую группу правительства по разработке дистанционной продажи алкоголя.