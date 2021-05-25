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25.05.2021 13:07
Рубрика: Экономика

"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже

Текст: Матвей Линник
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

"Почта России" будет доставлять российское вино в случае запуска онлайн-продаж алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Да, там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку", - сказал он. По мнению Сазанова, говорить о полноценном запуске продаж алкоголя в интернете пока преждевременно.

Ранее РБК сообщал, что "Почта России" готовится провести эксперимент по прямым поставкам российского вина через онлайн-ресурсы и входит в рабочую группу правительства по разработке дистанционной продажи алкоголя.

Экономика Товары и цены Компании Связь Почта России Правительство Минфин

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