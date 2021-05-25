Подлодка со звериным чутьем: The Drive высоко оценил АПЛ типа "Кондор"

Большие АПЛ проекта 945А "Кондор" предназначены в том числе для охоты за стратегическими подлодками противника, поэтому раннее обнаружение целей для них - одна из приоритетных задач. Для этого "Кондоры" снабжены набором датчиков, которые едва ли не впервые были подробно показаны на видео, опубликованном официальным телеканалом Минобороны РФ. Обычно в надводном положении эти устройства зачехлены, даже если рядом нет телекамер. Два похожих на штыри датчика торчат из носовой оконечности рубки, небольшая мачта с другими расположена на ее крыше, рядом с выдвижным ветровым стеклом. Есть и боковой сенсор.

Принцип действия СОКС засекречен. Предполагается, что система улавливает изменения в плотности воды, оставляемые корпусом и винтами субмарины, пишет The Drive. Возможно также, что датчики улавливают следы химических веществ - например, частички звукопоглощающего покрытия подлодки противника, выбрасываемые за борт побочные продукты системы регенерации кислорода, - а также радиоактивное излучение ее реакторов. СОКС функционирует в пассивном режиме, дополняя активный и пассивный сонары, заметить ее работу невозможно.

Такое "чутье" российских субмарин, учитывая их собственную скрытность, делает АПЛ типа "Кондор" чрезвычайно серьезными противниками. Титановые корпуса немагнитны, устойчивы к коррозии и позволяют погружаться на большую глубину, чем стальным субмаринам. Наконец, "Кондоры" обладают самым внушительным арсеналом на единицу объема. Через шесть носовых торпедных аппаратов подлодка может стрелять торпедами, ракетоторпедами, крылатыми ракетами, ставить мины.

В сюжете "Звезды" есть еще немало интересного: чего стоят только подводный пистолет боевого пловца или ручной гранатомет, стреляющий небольшими глубинными бомбами. Оба оружия предназначены для борьбы с подкрадывающимися к подлодке диверсантами.