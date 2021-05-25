Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проведет свой первый испытательный выход в море в начале июня.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Степанов

"Князь Олег" относится к проекту 955А "Борей-А". Субмарины этой серии относятся к новейшему - четвертому поколению. Эксперты называют такие подводные ракетоносцы гордостью российского флота.

Как рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, уже в начале лета планируется отправить "Князя Олега" на испытания в море. Кроме того, предполагалось, что новая субмарина должна войти в состав флота 25 июля, к Дню ВМФ РФ. Вместе с тем источник ТАСС отметил, что подлодка еще должна пройти ряд заводских, ходовых и государственных испытаний.

Так, "Князь Олег" в ходе проверок выполнит учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

Источник предположил, что срок сдачи подлодки к Дню ВМФ из-за большого количества испытаний может не состояться.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что подводный ракетный крейсер "Князь Олег" войдет в состав флота до конца 2021 года.

Сейчас в составе Военно-морского флота России находится единственный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир", который несет службу на Тихоокеанском флоте. Принятие на вооружение субмарины "Князь Олег" означает, что подлодки этого проекта пошли в серийное производство. Всего в планах минобороны построить еще шесть подлодок проекта "Борей-А".

Атомные субмарины проекта "Борей" и "Борей-А" являются самыми современными субмаринами российского флота.

"Борей-А" отличается от своего "младшего брата" малошумностью. Кроме того, там установлены самые современные средства связи и обнаружения. Также в лодках этого проекта улучшены условия для экипажа, повышена ее живучесть.