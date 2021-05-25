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25.05.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Появится возможность решать споры с интернет-магазинами через госуслуги

Текст: Ирина Жандарова
Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон "О защите прав потребителей", которые позволят покупателям интернет-магазинов урегулировать споры с продавцами через портал Госуслуг.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Новый механизм должен заменить суды, которые слишком дорого обходятся обеим сторонам спора: магазины теряют деньги на судебных издержках, покупатели - свое время и силы. Ведь далеко не многие из них обладают необходимыми знаниями для участия в судебном процессе. Кроме того это очень долгий путь урегулирования спора.

Фото: iStock
Правила продажи товаров из зарубежных интернет-магазинов предложили изменить

Урегулирование споров через Госуслуги позволит избежать суда и решить вопрос быстрее. Через специальный сервис можно будет подать заявку и открыть спор. Обратившийся получит возможность следить за стадией рассмотрения своего обращения, а также выбрать вариант урегулирования спора: возврат товара, его замена, получение скидки на будущие покупки. При этом платформа Госуслуг позволяет идентифицировать заявителей, что позволяет сделать путь решения конфликта прозрачным.

"Досудебное разрешение споров онлайн между продавцами и покупателями позволяет значительно упростить сам процесс, - сообщили "Российской газете" в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). - Вы решаете проблему "в одном окне", лишь заполнив готовую форму заявления".

При таком механизме урегулирования спора у продавца не будет возможности проигнорировать претензию покупателя. А на решение возникшей проблемы у него будет строго отведенное время.

Онлайн-сервис будет бесплатным для всех участников. Стороны смогут привлекать экспертов и независимых специалистов.

Предъявлять претензии можно будет как к российским, так и зарубежным интернет-магазинам. Иностранные торговые платформы будут представлять уполномоченные производителем на принятие претензий на территории России представители.

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