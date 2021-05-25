Покупатели начали активнее интересоваться телевизорами

За I квартал 2021 года мировые поставки телевизоров выросли на 11,5%, сообщает аналитическая компания TrendForce. Всего было отгружено 49,6 млн телевизоров, в то время как годом ранее отгрузили 44,8 млн.

Интерес к телевизорам в России также растет, рассказали "РГ" в пресс-службе "Яндекс.Маркета". В I квартале этого года чаще всего россияне интересовались моделями компаний LG и Samsung с диагоналями экрана от 32 до 55 дюймов. В течение 2020 года средняя стоимость таких телевизоров составляла 31 749 руб., а в I квартале 2021 года она достигла 37 763 руб.

По итогам 2020 года в денежном выражении динамика составила также порядка 16%, а объем рынка достиг около 180 млрд рублей, сообщили в "М.Видео-Эльдорадо". Штучные продажи телевизоров на российском рынке увеличились до 7,9 млн штук.

При этом доля моделей со Smart TV в штуках достигла рекордных 65% в общем объеме проданных ТВ. Доля телевизоров с разрешением экрана выше 4К составила в штуках более 35%. Увеличению продаж Smart TV и 4К-моделей способствует растущая доступность технологий, расширение ассортимента в нижнем и среднем ценовых диапазонах, отметил ретейлер.

Samsung представил новую линейку интерьерных телевизоров в России

Компания Samsung представила в России новое поколение интерьерных телевизоров The Frame. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новинки представлены моделями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Все телевизоры линейки получили разрешение 4К и повышенную яркость (до 600 нит) и при этом стали на 46% тоньше, чем модели предыдущего поколения - толщина новинок составляет 24,9 мм.

Отличительной особенностью линейки является режим "Картина" - телевизор выводит на экран выбранную пользователем фотографию, а датчик определяет уровень освещенности и автоматически адаптирует яркость. Кроме фотографии можно поставить изображения классической и современной живописи, всего доступно более 1400 мировых шедевров.

Цена на модели The Frame начинается от 89 990 руб. за диагональ 43 дюйма. Устройства можно приобрести на официальном сайте компании или ее партнеров.