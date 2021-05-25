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25.05.2021 19:43
Рубрика: Власть

Только диспансер

Поликлиникам могут запретить проверять будущих владельцев оружия
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
В законотворческий процесс по усилению госконтроля за оборотом гражданского оружия вслед за Росгвардией и депутатами включилась Общественная палата. Во вторник стало известно, что ее члены направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором обозначили свои предложения по доработке законопроекта, усиливающего контроль за оружием и ужесточающего прохождение медкомиссии перед получением оружейной лицензии. Во вторник же, кстати, депутаты рассмотрели этот проект закона в первом чтении.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Документ, напомним, был оперативно разработан после трагических событий в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей гимназии, в которой раньше сам учился. Оказалось, что он приобрел оружие легальным способом. Вместе с тем следователи уже выяснили, что с начала этого года Галявиев неоднократно посещал врачей, которым жаловался на сильные головные боли. И ему даже был поставлен диагноз "заболевание мозга".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Госдуму внесен проект закона об усилении контроля в сфере оборота оружия

В Общественной палате, в частности, предлагают строго ограничить круг медицинских организаций, проводящих медицинское и психиатрическое освидетельствование потенциальных "оруженосцев", допустив к ним только специализированные государственные или муниципальные организации по месту жительства или пребывания гражданина. И освидетельствование должны проводить не районные поликлиники, а исключительно психоневрологические диспансеры.

В Общественной палате также считают, что принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление правительства РФ об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. "В этом постановлении критерием, ограничивающим право на владение оружием, является лишь наличие хронического и затяжного психического расстройства, которое предполагает диспансерное наблюдение и признание человека невменяемым. Сохранение данной формулировки означает, что при очень широком круге расстройств, создающих серьезные риски, ограничить право на владение оружием по медицинскому основанию невозможно", - отметили в Общественной палате.

Законопроект, ужесточающий контроль за оружием, был внесен в Госдуму 17 мая. Одним из его авторов стал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Мы предлагаем установить, что, во-первых, все исследования должны происходить только в госучреждениях, в том числе психиатра и нарколога - по месту жительства гражданина. Во-вторых, мы вводим электронный механизм, при котором заключение о медицинской пригодности человека сразу же оформляется в электронном виде и поступает в Росгвардию. Таким образом, полностью устраняется возможность предоставления подложных медсправок и получения сомнительных заключений", - отметил Хинштейн.

Еще одной новацией законопроекта является то, что в случае внепланового обнаружения у владельца оружия противопоказаний к владению им, например употребление наркотиков, данные об этом в оперативном порядке будут переданы в Росгвардию. После чего сотрудники ведомства сразу приостановят разрешение на оружие, а само оружие изымут до перепрохождения гражданином медосвидетельствования.

Власть Работа власти Госуправление Законопроекты и комментарии

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