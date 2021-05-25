Правительство упростит выдачу субсидий станкостроителям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил специализированную выставку "Металлообработка-2021" и пообещал упростить предоставление государством субсидий для пилотной станкостроительной продукции.

За последние пять лет станкоинструментальная отрасль России увеличила производство на 76%, до 42,6 миллиарда рублей в 2020 году. Рос спрос на отечественную продукцию как внутри страны, так и на внешних рынках. Экспорт увеличился на 131% и в прошлом году составил более 9 миллиардов рублей.

В стране сегодня действует более 200 предприятий, специализирующихся на производстве станков и инструмента. Государство оказывает им разного рода поддержку, на которую за последние четыре года направлено 3,8 миллиарда рублей.

Пользуясь возможностью, участники отрасли обратились к председателю правительства, чтобы подкорректировать некоторые правила. Генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов обратил внимание на постановление № 634. Оно компенсирует часть затрат на реализацию пилотной партии продукции, что помогает закрепляться на рынке. Но чтобы получить льготу, нужно обеспечить выручку, в 10 раз превышающую размер субсидии. Так, если запросить субсидию в 100 миллионов рублей, то выручка должна превысить 1 миллиард. "А там рынок 500-700 миллионов всего", - заметил Тарасов.

Михаил Мишустин согласился, что пример хороший. Министерство промышленности и торговли получит поручение проанализировать эти правила. По мнению премьера, необходимо внимательно смотреть, что делает компания и выручку за реализацию какой именно продукции указывает. Глава кабмина считает возможным снизить требование в несколько раз, если речь будет идти именно о новых видах станкостроительной продукции.

Представители концерна рассказали председателю правительства о своих новых разработках. "Калашников" выбрал путь цифровизации производства. Одна из последних наработок - система мониторинга параметров работы технологического оборудования и станков OWL SCADA. Ее использование позволяет снизить простой оборудования на 50-80%, а количество брака - на 30-50%.

Гендиректор концерна показал гибридный обрабатывающий центр. Эта технология, пояснил Дмитрий Тарасов, не имеет аналогов в России и мало представлена в мире. Она упрощает изготовление деталей сложной геометрической формы массой до 300 килограммов.

"Очень хорошо, что концерн "Калашников" занимается реальной диверсификацией. Вы не чайники делаете, а серьезные вещи, - оценил Мишустин работу концерна. - Вот такой станок, такой гибридный обрабатывающий центр, который вмещает в себя функции, технологии лазерной наплавки и осевую фрезерную обработку - это просто здорово". Подобное оборудование добавляет уверенности, что российская промышленность идет правильным путем, сказал он.

Глава правительства также попросил Минпромторг провести встречу с российскими производителями микроэлектроники, чтобы объяснить, какая господдержка им доступна. "Вы нам нужны. Системы управления должны быть российскими", - заявил Михаил Мишустин представителю компании "Мехатроника" Юрию Тарарыкину. Она занимается системами числового программного управления. Фактически, заметил премьер, такие компании являются дизайн-центрами и могут платить налог на прибыль в размере 3%, но не пользуются такой возможностью. "Если 90% продукции, которую вы производите - программное обеспечение, и она вся подпадает под соответствующие требования, которые установлены Минцифры, то вы пользуетесь этой льготой, - объяснил он. - 3% налога на прибыль даст вам возможность совершенно по-другому вырасти, а соответствующие инструменты поддержки, которые есть у Минпромторга, дадут возможность расти".

Еще одно поручение министерству - изучить возможность увеличения размера субсидируемой скидки, которую производители станков и инструментальной продукции предоставляют своим клиентам. Для производителей оборудования она составляет до 25%, а для производителей комплектующих изделий и управляющего программно-аппаратного комплекса - до 33%. Генеральный директор станкостроительного завода "Саста" Константина Харитонова попросил об увеличении ее размера до 50%. "Это очень важно. Субсидирование сделали, и действительно это стимулирует, помогает как снизить цены, так и расширить рынок. Но сейчас 25% всего. Давайте мы дадим поручение тогда коллегам из Минпромторга, посмотрим, подумаем", - отозвался Михаил Мишустин.