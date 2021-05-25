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25.05.2021 19:50
Рубрика: Власть

Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации

Текст: Татьяна Замахина
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В пояснительной записке уточняется, что изменения позволят закупать препараты за счет средств федерального бюджета. Ранее для организации массовой вакцинации средства на закупку вакцин выделялись из резервного фонда правительства.

Фото: iStock
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Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по коронавирусу Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения России. По расчетам кабмина, до конца года для этого дополнительно потребуется 29,7 млн доз вакцин.

Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцины против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Новая коронавирусная инфекция пополнит этот список вследствие принятия такого закона.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация Законопроекты и комментарии

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