Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации

В пояснительной записке уточняется, что изменения позволят закупать препараты за счет средств федерального бюджета. Ранее для организации массовой вакцинации средства на закупку вакцин выделялись из резервного фонда правительства.

Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по коронавирусу Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения России. По расчетам кабмина, до конца года для этого дополнительно потребуется 29,7 млн доз вакцин.

Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцины против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Новая коронавирусная инфекция пополнит этот список вследствие принятия такого закона.