Путин оценил боеготовность в пандемию

Во время пандемии все мероприятия Вооруженные силы выполнили полностью, боеготовность была высокой. Об этом заявил президент на совещании в Сочи.

"В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме. Поставленные задачи решались своевременно, четко", - оценил Владимир Путин.

"На высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений, - сказал президент. - Это вновь подтвердили проверки во всех военных округах и на Северном флоте".

Качественно вырос уровень подготовки командного состава. "Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85 процентов командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирии и сейчас опираются на него в ходе маневров, командно- штабных учений и тренировок, при подготовке личного состава", - подчеркнул Путин.