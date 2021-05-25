Путин получил послание Си Цзиньпина

Президент России провел телефонный разговор из Сочи с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи, который сейчас находится в Москве с рабочим визитом.

Владимир Путин и Ян Цзечи обсудили вопросы развития российско-китайских отношений. Российский лидер получил устное послание председателя КНР Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Путин высказался в таком же духе и попросил передать дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом, заверили в пресс-службе Кремля.

Также во время беседы прозвучали актуальные вопросы международной повестки.