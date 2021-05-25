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25.05.2021 18:57

594 нововоронежских школьника ждут "Большую перемену"

594 ученика нововоронежских школ с 5 по 10 класс подали заявки на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Цель конкурса - помочь учащимся развить способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе, дать возможность каждому открыть свои сильные стороны и таланты. Критерии оценки на "Большой перемене" не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Фото: Дмитрий Марышев
68 нововоронежских школьников собрали "Портфель пятерок"

В 2020 году участниками проекта стали более 1 млн. школьников восьмых-десятых классов. В 2021 году к старшеклассникам присоединились ученики 5-7 классов и студенты 1-4 курсов учреждений среднего профессионального образования.

"В первом сезоне конкурс "Большая перемена" проходил по девяти направлениям: от науки и технологии, до путешествий и туризма. В этом году палитра вызовов расширилась ещё на три: "Открой новое!", "Предпринимай!" и "Служу Отечеству!". Одним из главных партнеров конкурса выступает Госкорпорация "Росатом", которая всегда поддерживает талантливую молодёжь. Я уверен, благодаря вкладу Росатома в образование детей атомных городов, наши ребята войдут в число победителей одного из самых масштабных образовательных проектов России", - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

В зависимости от возрастной группы и выбранного направления, после прохождения испытаний, очных и заочных отборов, победители Конкурса станут участниками путешествия по маршруту "Москва-Владивосток", получат гранты в размере 200 тысяч и 1 млн. рублей и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в ВУЗ.

Зарегистрироваться для участия можно на платформе bolshayaperemena.online Срок регистрации продлён до 15 июня.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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