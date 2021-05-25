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25.05.2021 13:03

Встали на биорельсы

Процесс биологизации земледелия потребовал полностью перестроить работу агропромышленного комплекса
Текст: Анна Скрипка, Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 112(8463)
Рекордные показатели урожайности уже далеко не главная цель аграриев. Убедившись в том, что интенсивные технологии сельского хозяйства могут позволить собирать по 80 центнеров зерновых с гектара, растениеводы озаботились не объемом, а качеством зерна. А оно целиком и полностью зависит от плодородия почв. Эксперты рассказали, как ради этого перестраивается агропромышленный комплекс в Белгородской области.
Акцент постепенно смещается от количества зерна к его качеству. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС Акцент постепенно смещается от количества зерна к его качеству. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Акцент постепенно смещается от количества зерна к его качеству. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

Плуг не касается

Больше десятилетия назад, когда в Белгородской области только представили программу биологизации земледелия, регион уже называли житницей Черноземья. Тогда скептики предрекали неудачу при реализации программы, предусматривающей отказ от традиционной осенней вспашки полей, посев сидеральных культур после уборочной страды и превращение склонов, где дожди медленно, но верно вымывают плодородный слой, в луга. Посмеивались и над стремлением минимизировать применение минеральных удобрений, заменив их органическими, а их, в свою очередь, производить из отходов, полученных на животноводческих предприятиях.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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И их логика была понятна, ведь процесс биологизации земледелия потребовал полностью перестроить работу агропромышленного комплекса - от машиностроения до производства удобрений и средств защиты. При этом урожайность основных сельскохозяйственных культур не выросла до заоблачных значений - она примерно такая же, как и в соседних регионах. Однако эксперты АПК подчеркивают: в один и тот же урожай можно вложить совершенно разные инвестиции, но, получив заветные центнеры с гектара, в одном случае считать прибыль, а в другом - убытки.

Белгородской пашни с тех пор не касается плуг. Студенты местных аграрных техникумов на профильных конкурсах, участвуя в соревнованиях по вспашке, знают, что заниматься этим на производстве им вряд ли доведется.

Выгодна ли биологизация агропромышленным холдингам и крупным фермерским хозяйствам? Как показывает их опыт, производство зерновых с каждым годом становится все более высокомаржинальным. И если раньше казалось, что совершенствование аграрных процессов завершится полным внедрением биологических технологий, то теперь понятно, что направление будет совершенствоваться еще очень долго, постепенно меняя отрасль.

Выключить пылесос

Белгородский опыт показывает, что между необходимостью производить как можно больше сельхозпродукции и охраной главного ресурса - почвы - можно найти компромисс. Начальник регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина, комментируя результаты биологических технологий, отмечает, что при минимуме затрат показатели урожайности который год находятся в числе первых в стране.

При этом она обращает внимание и на факторы, которые влияют на финансовое самочувствие агропредприятий. Требования к уходу за почвой ставят аграриев в жесткие рамки: в хозяйствах должны контролировать состояние полей.

Фундаментальная наука становится доступнее как для крупных агрохолдингов, так и для небольших хозяйств

- Сотрудники экологического надзора проводят проверки, - отмечает Юлия Щедрина. - И я могу показать фотографии: на некоторых полях образуются широкие и глубокие промоины.

Сами аграрии поясняют, что это, возможно, и не вина землепользователей. Как правило, почвы вымываются или талыми водами, или обильными дождями на склонах. Но ответственности никто не снимает - приходится платить немалые штрафы.

Однако вопрос о том, можно ли в этой ситуации противостоять природе, аграрии считают некорректным. "С природой надо сотрудничать", - уверены те, кто практикует биологизацию земледелия больше 10 лет. Такие склоны превращают в луга или по возможности применяют нулевую обработку почвы.

Фото: Jevtic / istock
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Юлия Щедрина добавляет, что на старте программы биологизации часть земель, подверженных риску полного уничтожения плодородия почвы, вообще перестала использоваться. Такие участки законсервировали. Однако теперь, когда врио главы региона Вячеслав Гладков поставил задачу удвоить валовой региональный продукт и АПК в этом сыграет важную роль, эти земли, возможно, придется использовать, но уж точно не как пашню.

Белгородские идеи сохранения почв и умножения их плодородия поддерживает институт "Иннопрактика". Руководитель его департамента развития агро- и биотехнологий Владимир Авдеенко называет биологизацию понятием не только экономическим, но и философским.

- Ключевым показателем работы АПК у нас всегда был рост урожайности, - напоминает он. - И, по сути, мы превратили сельскохозяйственные растения в своеобразный пылесос, который обедняет почву. Если этот процесс не остановить, то земли будут потеряны безвозвратно. Сейчас мы стоим на пороге большой технологической революции, когда фундаментальная наука становится доступнее как для крупных агрохолдингов, так и для небольших хозяйств.

Наука развивать

Практикующие аграрии отмечают и такой тренд, как инвестиции в наукоемкие производства для АПК, которые как раз и позволяют переводить традиционные сельскохозяйственные процессы на биорельсы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Куратор завода по производству биоорганоминеральных удобрений Антон Иванов, рассказывая о питании для почв нового поколения, отмечает, что новый продукт - результат труда ученых и предпринимателей.

- Мы ничего не скрываем, - поясняет Антон Иванов, - и при этом показываем, какое количество традиционных удобрений могут заменить органические. Основой для них становится куриный помет, и договоренность о его поставках в качестве сырья уже есть с одним из птицеводческих агрохолдингов.

Антон Иванов уверен, что производство подобных удобрений можно запустить и на основе других отходов животноводства - важно только поработать над опытными образцами, учесть потребности разных хозяйств.

- Таким образом, мы можем создать профильный производственный кластер, - считает он.

Эксперты отмечают, что сегодня представители науки и бизнеса стали стремиться к сотрудничеству активнее, чем когда-либо. Потенциал белгородских ученых теперь реализуется при решении конкретных задач отрасли, главная из которых - сохранение почвенного плодородия. Практикующие аграрии замечают: органические удобрения вместо минеральных, известкование почв, на которое, к слову, задолго до федеральной поддержки выделили средства из областного бюджета, посев сидеральных культур уже принесли весомую прибыль. На вовремя произвесткованных гектарах урожайность примерно на два центнера выше, чем там, где такая обработка в срок не проводилась. Эксперты подчеркивают: еще никто не знает, от каких колоссальных убытков все это спасло белгородский агропромышленный комплекс, когда в Черноземье разыгрались пыльные бури. В Ставропольском и Краснодарском краях при таких же условиях погибла значительная часть посевов. Стремление минимизировать пестициды позволило белгородским аграриям найти им достойную биозамену, и, как показывает опыт, биологические средства защиты справляются с задачей не хуже химических.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Напомним, что в регионе стали активно развивать производство энтомофагов - насекомых, которые паразитируют на сельскохозяйственных вредителях, убивая их. В нынешнем году спрос на них вырос в два раза, в результате чего в ФГБУ "Россельхозцентр" удваивают производство.

Биотехнологическая революция уже идет - это понимают и ученые, и практики.

- Время летит очень быстро, - резюмирует Владимир Авдеенко. - Потребность в качественной сельскохозяйственной продукции растет. Люди задумываются о том, что они едят. На мой взгляд, все те процессы, к которым мы только недавно подошли (например, биологические технологии для получения чистого урожая и экопродуктов), через 30 лет станут нормой.

Тем временем

Испытания российских биопрепаратов и геномная селекция скота будут идти в Воронежской области в 2021-2023 годах в рамках сотрудничества властей с негосударственным институтом развития "Иннопрактика". Он объединяет структуры, созданные на базе МГУ имени М. Ломоносова: Центр национального интеллектуального резерва и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых.

В регионе будут создавать условия для внедрения российских инноваций в АПК, биологизации сельского хозяйства и формирования новых сегментов рынка: органической продукции и продукции с улучшенными экологическими свойствами.

Об одном из проектов "РГ" уже рассказывала - это испытания биопрепаратов для растениеводства: регуляторов роста, биофунгицидов и других средств. Первый этап завершился осенью 2020 года - опытные участки показали прирост урожайности, снижение заболеваемости и уменьшение нагрузки на агробиоценоз. В 2021 году к программе присоединятся воронежские животноводы. Будут испытаны кормовые добавки и биоконсерванты для заготовки кормов.

Также в коллаборации с "Иннопрактикой" в регионе в течение двух лет генотипируют 20 тысяч голов КРС молочных пород и создадут референтную базу животных. Партнерами здесь выступит Сколтех, АПХ "Мираторг" и Воронежский аграрный университет имени императора Петра I. При этом планируется организовать повышение квалификации и переподготовку специалистов в области генетики.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород ЦФО Воронежская область Воронеж

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