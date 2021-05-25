"Белые воротнички" рассказали о своих переработках

Девять из 10 россиян, занятых интеллектуальным трудом, посвящают работе больше 40 часов в неделю. Каждый второй делает это добровольно ради успеха компании. Однако люди, полностью довольные своим местом работы, - в меньшинстве. Сколько и почему готовы вкалывать белые воротнички?

Кто требует жертв?

Совместное исследование провели Международная рекрутинговая компания Hays, сервис "Хабр Карьера" и проект Future Today (построение бренда работодателя, стажировки с трудоустройством). Они опросили около 4,4 тысячи специалистов и 545 представителей руководства российских и зарубежных компаний, ведущих деятельность в РФ.

Абсолютное большинство респондентов - 90 процентов - призналось, что вынуждено работать сверхурочно. Треть из них тратит дополнительно от трех до пяти часов в неделю, 27 процентов - от шести до 10 часов. Четверть трудоголиков остается сверхурочно на 10 и более часов. И только 14 процентов профессионалов в этой группе ответили, что перерабатывают всего один-два часа в неделю.

"РГ" попросила воронежцев рассказать о своем опыте переработок. Поскольку люди дорожат своей работой, называть фамилии и компании мы не будем.

- Для сотрудников моего уровня переработки - неизбежность, - вздохнула руководитель группы в телеком-компании Юлия П. - И дело даже не в том, что всегда найдется что подчистить за линейными специалистами. Мне кажется, нас в такой график загоняет вышестоящее руководство, которое неадекватно оценивает трудо- и времязатраты. Скажем, мой непосредственный начальник любит ставить задачу и сразу записывать, сколько времени на это потребуется. Конечно, он "лучше" знает, сколько. Речь о текущих делах, в течение дня их масса. И вот босс фиксирует дедлайны по каждому из нескольких подчиненных вроде меня и потом строго по времени выходит на связь - контролирует процесс... На промежуточные отчеты и переговоры тратится куча времени.

Еще одним пожирателем времени Юлия назвала ежедневные и еженедельные планерки, которые до пандемии проводились только очно, а теперь - частично по дистанционным каналам. Те, кто работает из дома, специально приезжают в офис. Время, проведенное в транспорте и на планерке, в зачет не идет.

- В результате мы рабочие часы тратим на перемещения и доклады, а в свое личное время доделываем план. Благодаря переходу на удаленку в рабочие часы начальство занимается личными делами - а часиков в семь-восемь, после ужина, проводит свою любимую планерку в зуме. Но я не могу точно так же выпадать из процесса днем: мне пишут и звонят подчиненные, они зависят от моих решений, - посетовала девушка. - Получается, что когда нам нужна консультация или согласование с руководителями, то они могут себе позволить быть не на связи. Особенно это характерно для москвичей. А если пропали с радаров мы, пешки в регионах, то все - скандал.

В организациях, где действует проектный принцип работы, сверхурочная нагрузка обычно появляется ближе к общему дедлайну.

- Если задачи срочные и мы не успеваем, то начальник просит выйти в субботу или в праздничный день. Можно приехать на два часа, можно на восемь. Каждый оплатят с коэффициентом 1,25. Если в субботу людей в офисе мало, то сверхурочные им записывают строго по часам. Если большая команда - оплатят полный день, да еще и закажут на всех что-то вкусное, - объяснила сотрудница IT-компании Елена К. - Но не могу сказать, что нас систематически подталкивают к переработкам. Нормы выполнить реально, я не перенапрягаюсь. Если ты сам не успел что-то сделать в отведенное время, то можешь сидеть у компьютера хоть сутками. Только это не повлияет на доход. В спокойные периоды я трачу дополнительно пару часов в неделю. И то потому, что коротаю в офисе время до тренировки или жду детей с занятий, - ну и заодно делом занимаюсь.

Какой стимул?

Почти в половине анкет специалисты-трудоголики отмечали, что работают сверхурочно из стремления помочь своей организации. А вот 15 процентов считают успех компании не настолько важным, чтобы из-за него оставаться в офисе дольше положенного. Но у них, очевидно, есть другая мотивация.

Только 14 процентов профессионалов в группе респондентов ответили, что перерабатывают всего один-два часа в неделю

- Иногда заражает общее дело, иногда - возможность подзаработать за сверхурочные выходы. Пусть нам начисляют плату за субботы и не в двойном размере, как по ТК, но это деньги! Знаю людей из других организаций, которым и такой компенсации не предоставляют за лишние часы. Мол, не успели что-то сделать за 40 часов в неделю - ваша проблема, - рассуждает Елена. - У нас начальство адекватное, даже закрывает глаза на какие-то вещи. Например, у меня и еще группы сотрудников основная зарплата невысокая, мы не во всех проектах нужны. И вот когда работы мало, нам разрешают фрилансить в офисе в будни и даже по субботам. Дома много отвлекающих факторов, а так я быстро делаю шабашку и получаю деньги не только за нее, но и за как бы отработанные в офисе часы.

На одном из крупных воронежских заводов тоже распространена практика "субботников". Поскольку предприятие соблюдает Трудовой кодекс под контролем профсоюза еще советской закалки, сверхурочная занятость оплачивается по двойному тарифу. Как вариант - можно взять отгул.

- В нашем отделе этим многие пользуются. Записываются и в субботу приходят или по будням до восьми вечера сидят, и в майские праздники, и в новогодние... - сообщила инженер Ольга Т. - Вал работы на самом деле бывает редко. Но нашу загрузку в дополнительные часы никто не проверяет. Получается, что человек "сверхурочно" смотрит фильмы на телефоне, кто постарше - книжку читает. Я пенсионерка, и мне важнее свободное время: есть чем заняться помимо работы. Всех денег не заработаешь. Стараюсь все успевать с 8.00 до 17.00 в будни. Сверхурочно остаюсь изредка за отгулы - вдруг придется с внуками посидеть или к врачу днем сходить. Так-то у нас отпроситься сложно.

Из тех сотрудников, которые не отдают работе свое личное время, почти две трети сообщили, что в этом просто нет реальной необходимости. Пятая часть счастливчиков заявила, что не станет работать сверхурочно из принципа, поскольку ценит себя и свой ресурс. Около 13 процентов в этой группе опрошенных признались, что переработок не допускает их начальство. И всего четыре процента пояснили, что их секрет - грамотное планирование времени.

Какой результат?

Судя по исследованию Hays, российские специалисты настроены оптимистично и в основном не видят в переработках угрозы. Так, 84 процента опрошенных сотрудников и 76 процентов руководителей уверены, что можно достигать успехов в карьере, не нарушая баланса между делами и личной жизнью.

При этом среди респондентов, которые представляли работодателей, лишь треть безоговорочно согласилась с тем, что между сверхурочным трудом персонала и успехом бизнеса есть прямая взаимосвязь. Почти 60 процентов отметили, что такая корреляция возможна.

В условиях пандемии коронавируса компаниям пришлось идти на неординарные, в том числе непопулярные, меры. Кто-то сокращал выплаты или уходил в простой, кто-то, наоборот, переходил в бешеный авральный режим.

Среди опрошенных в рамках исследования специалистов полностью поддерживают руководство 18 процентов, четверть - считают принимаемые решения скорее эффективными, треть - одобряет их частично. Оставшиеся 27 процентов не согласны с коронакризисной тактикой начальства.

В условиях удаленной или гибридной работы четверть профессионалов по-прежнему ощущает связь со всей командой. Каждый десятый обретает чувство локтя, только находясь с коллегами в одном офисе. Семь процентов опрошенных вообще не осознают себя частью коллектива. Похожие результаты дал и опрос работодателей.

Только 17 процентов респондентов полностью довольны нынешним местом службы. Столько же признаются в низкой мотивации и неудовлетворенности работой. Треть оценивает свою фирму на четыре из пяти баллов, еще столько же - на троечку.

- Сегодня парадигма отношений между работодателем и сотрудниками меняется. Мы все больше уходим от строгой вертикали власти и убеждения, что незаменимых людей нет. Новая концепция предполагает фокус на соблюдении баланса профессионального и личностного роста, открытый диалог между работодателем и сотрудником. Люди ждут от работодателей прозрачности и честности, предоставления детальной информации о состоянии дел в компании, - отметил генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.