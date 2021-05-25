В садах появились первые цветки земляники. Правда, самых ранних сортов - массового цветения в Центре России ждать еще недели две. Но вопрос, будут ли ягоды в этом году и почем, волнует, наверное, всех.

Свое и чужое

Предприятия, специализирующиеся на выращивании ягод, уже начали размещать на интернет-сайтах объявления о приемке заказов на клубнику или, правильнее сказать, на садовую землянику. По словам президента Ассоциации садоводов России (Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала), заслуженного работника сельского хозяйства РФ, доктора наук Игоря Муханина, сегодня внутренний рынок по плодово-ягодным культурам заполнен, причем в значительной части - отечественной продукцией. Впрочем, речь идет об элитных ягодах, которые покупают свежими. Переработка - это на 90 процентов импорт.

Отечественные производители ягодной продукции (как и большинство потребителей) не слишком жалуют зарубежную: невкусная. Говорят, чтобы довезти за сотни и тысячи километров до прилавка, ее поливают специальными препаратами - не дают гнить. Но именно такая устраивает сетевую торговлю, для которой главное - лишь бы лежала неделями. Однако сладкая ягода долго не хранится: сахаров много. Вот и появляется на прилавках супермаркетов красивая "недоклубника", как ее прозвали в народе. Впрочем, отечественные ягодники в сети и не очень-то стремятся - во всяком случае, еще ни один не говорил о проблемах с реализацией своей продукции.

Что с ценой?

- Потребитель привык покупать ягоды начиная примерно с середины мая, когда созревает земляника в южных регионах, и дальше. Ягоды будут и в этом году, но, вероятнее всего, цены в сравнении с прошлогодними подрастут. Все дорожает. Металл, например, подорожал в 2,5 раза, а это тянет за собой все - те же запчасти. Мы сейчас строим холодильник. На этапе планирования это стоило 50 миллионов рублей, сейчас - уже 75 миллионов, и нам говорят, что стоимость еще подрастет, - рассуждает Игорь Муханин.

В том, что ягоды в этом году будут дороже, уверен и глава группы компаний "Тульская ягода" Евгений Митницкий. По его словам, в этом году ягодники столкнулись с увеличением в два раза цен на пленку, средства защиты растений, удобрения.

- Простой шпагат стоит в 1,5 раза дороже, чем в прошлом году, цены на металл для теплиц тоже значительно выросли, - уточняет глава холдинга.

Отечественные ягодники говорят, что готовы вытеснить на наших столах импортную продукцию, но по ценам им конкурировать сложно. По словам Евгения Митницкого, в той же Польше средства защиты растений стоят в два раза дешевле, чем в России.

- У нас свое - только земля и простейшие удобрения. Средства защиты, специальные удобрения для ягодных культур отечественным химпредприятиям, как они говорят, производить невыгодно: объемы малы. Вроде с удобрениями помочь обещают, но когда это будет. Капельный полив, другое оборудование - все импорт. В основном Израиль. Дорожает евро - дорожает все, - поясняет Евгений Митницкий.

- Чтобы получать те же клубнику и малину пораньше, надо строить теплицы. Можно выращивать круглогодично. Однако стоимость теплицы на гектар в прошлом году была примерно девять миллионов рублей, а в этом металл сильно подорожал. Нужна помощь государства, - вторит индивидуальный предприниматель Юрий Коршунов.

Отечественные производители ягодной продукции (как и большинство потребителей) не слишком жалуют зарубежную: невкусная

Хотя, по словам специалистов, цены на ягоды практически на 100 процентов диктует рынок. Первая - самая крупная - клубника, как правило, дороже, потом и ягода мельчает, и цены падают. Так, в ИП "Коршунов" в прошлом году сначала продавали садовую землянику оптом по 200 рублей за килограмм, а за месяц цена упала до 170 рублей. А в садоводческом хозяйстве "Одоевские зори", как рассказал его руководитель Николай Турчин, в прошлом урожайном году последние партии вообще по 100 рублей за кило продавали.

Есть и нюанс, связанный с упаковкой. Как рассказал Юрий Коршунов, если сразу собирать ягоду в красивые лотки, то ее стоимость соответственно повышается.

- Можно и за 300 рублей килограмм было продать, в то время как при сборе в обычные ящики - по 100 рублей. Но тут каждый сам смотрит, как поступать, а в конечном итоге все зависит от потребителя, - подчеркивает Коршунов.

Конкретных цифр стоимости садовой земляники в этом году пока никто назвать не решился. Оптовые цены на первую клубнику из Краснодарского края - 300 рублей за килограмм. Постепенно цена снизится, а когда пойдет местная, упадет еще. К примеру, в "Тульской ягодной компании", как заявила ее представитель Елена Носова, вообще постараются цены удержать на прошлогоднем уровне.

Без мигрантов - никуда

Накануне сезона созревания садовой земляники, по словам Елены Носовой, главное - чтобы погода не подвела. По ее словам, если все зальет дождями, то ягоду не собрать. С Еленой солидарен Юрий Коршунов, у которого в прошлом году из-за дождей пропал урожай малины: сырую не собрать, а лил дождь три дня подряд, и спасти ягоды не удалось.

А вот в "Тульской ягоде" ненастной погоды не боятся. Как объяснил Евгений Митницкий, грамотная агротехника и правильный подбор сортов помогают сохранить урожай практически полностью при любых погодных условиях. Впрочем, малина у него тоже пропала.

- Погодным катаклизмам мы научились противостоять. Но вот на что садоводы никак не могут повлиять, так это на открытие границ для трудовых мигрантов. В прошлом году из-за того, что не смогли собрать урожай малины - по оценкам, это более 20 тонн, - пришлось выкорчевать три гектара кустов. При этом ее оптовая стоимость - 350 рублей за килограмм. Ведь малина, если урожай остался на ветках, становится негодной. Так же пропал урожай крыжовника, - рассказал о коронавирусных убытках Евгений Митницкий.

Производителям ягодной продукции без трудовых мигрантов не обойтись. Сезонная работа не позволяет держать большой штат работников постоянно. Да и жителей на селе все меньше - трудиться некому.

В компании "Тульская ягода" - к слову, одной из крупнейших в стране по ассортименту - выходили из положения именно за счет разнообразия ягодной продукции. Так, первой созревает жимолость - с нее и начинали сбор ягод, потом - земляника, следом - малина, смородина и крыжовник. Переходя с одной культуры на другую, продлевали время активной занятости. Однако при наличии 27 гектаров ягодников без гастарбайтеров не обойтись.

В этом году открыли границы для трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Но поток зарубежных помощников пока не хлынул. Как пояснил президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, цены на железнодорожные билеты выросли - добраться до регионов ЦФО обойдется в 80 тысяч рублей. Плюс две недели карантина, в которые "корми, пои, но работать нельзя".

Без трудовых мигрантов не обойтись: сезонная работа не позволяет содержать постоянный штат

- Приезжают отнюдь не богачи, у многих попросту нет 100 тысяч, чтобы поехать сюда работать, - подчеркнул Игорь Викторович.

В некоторых хозяйствах приглашают на уборку ягод горожан, отдавая в качестве платы часть собранного урожая. В свое время такие методы работали неплохо. Однако сейчас и горожане не слишком рвутся на поля, да и ягодники не очень таким помощникам рады.

- От меня ближайший крупный город находится в 100 километрах - кто поедет? - поясняет Евгений Митницкий. - Опять же это не профессионалы, они самую крупную ягодку для себя соберут, часть не заметят, остальное потопчут.

- Нужно качество сбора. А они ходят по грядкам, как в лесу, - вторит ему Юрий Коршунов.

Не видят выхода ягодники и в предложении ФСИН использовать вместо гастарбайтеров заключенных. Это возможно только в крупных агрохолдингах, поясняет Митницкий. К тому же им надо будет построить общежития плюс неизбежно потянутся прочие расходы, что для сезонной работы весьма накладно получается.

Выход возможен бы был в механизации. Николай Турчин уверяет, что сейчас уже появились роботы, которые могут успешно работать в садах. По его словам, возможен уровень механизации до 80 процентов. Но качество такой работы - спорный вопрос, да и очень дорого. По словам Евгения Митницкого, механизация возможна при сборе ягод на переработку, но для элитной ягоды - нет.