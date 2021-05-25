Google оштрафован на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компания Google признана виновной в еще одном административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ - в отказе удалить запрещенную информацию. За это ей назначен штраф в размере 2 млн рублей, сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.

Ранее компания Google также была оштрафована на 4 млн рублей за такие же нарушения.

Во вторник, как сообщает ТАСС, в отношении Google будет рассмотрен еще один административный протокол, а также восемь протоколов по такой же статье в отношении Facebook. Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.