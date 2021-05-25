Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов представил два арт-проекта, посвященных детской безопасности

25 мая, в Международный день пропавших детей, в Москве прошли презентации выставки "7" и уникального граффити художника Покраса Лампаса с именами пропавших детей, сделанного специально для поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Координатор движения Олег Леонов рассказал, что общество может сделать для детской безопасности:

"В этот день мы пытаемся привлечь внимание к проблеме пропавших детей. С помощью выставок на бульварах Москвы и в "Музеоне", с помощью каллиграфии Покраса Лампаса на фасаде дома на Якиманке, 35. Наша цель - обратить внимание каждого. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что больше всего детей пропадает и гибнет на воде - пожалуйста, не забывайте. И еще просьба к родителям: не отбирайте у детей в воспитательных целях мобильный телефон - при необходимости по координатам телефона их легче будет найти".

Каждый год 25 мая весь мир вспоминает детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой. Эта традиция появилась в США, где 25 мая 1979 года по дороге из школы пропал шестилетний мальчик, которого искали всем миром, но так и не нашли.

"Пропажа ребенка - это всегда личное. Дети - это продолжение рода, продолжение самого себя. Я думаю, эта работа - скорее, диалог со зрителем. Возможность увидеть имя своего ребёнка, имена своих друзей и способ узнать о "ЛизаАлерт" подробнее, возможно, стать частью команды", - прокомментировал свою работу Покрас Лампас.

По статистике "ЛизаАлерт", за 2020 год поступило более шести с половиной тысяч заявок на поиск детей. Из них 5730 детей были найдены живыми. За 10 лет существования в отряд поступило более 23 000 заявок на детский поиск.

Выставка "7"

В Международный день пропавших детей в парке "Музеон" добровольцы "ЛизаАлерт" представили выставку "7". В ней - истории пропажи ребят, написанные от первого лица и размещенные по кругу - 7 историй в 7 комнатах. Цель проекта - показать масштабность детских пропаж.

Олег Леонов отметил, что на выставке представлен эмоционально тяжёлый контент. По его словам, только так возможно обратить внимание общества на проблему пропажи детей.