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25.05.2021 20:47
Рубрика: Общество

Москве создали "Черный квадрат" из таблеток

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

В районном центре "Эльбрус" в открытом пространстве "Место встречи" москвичи создали новый "Черный квадрат". Художники-волонтеры и все желающие приклеивали на импровизированное полотно таблетки активированного угля. Когда это пространство они полностью заполнили, получилась инсталляция "Черный квадрат", созвучная с известным произведением Казимира Малевича.

Перформанс проводился в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами. Сам Нифантьев так прокомментировал событие на юге столицы:

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"Мы надеемся, что этот перформанс поможет донести до наших граждан, насколько необходима порой бывает каждая таблетка для пенсионера. И не важно, идет речь о простом активированном угле или каком-то дорогом препарате. Пожилые люди должны иметь возможность получать их бесплатно. И государство вполне может взять на себя эту дополнительную, но крайне необходимую социальную нагрузку".

По его словам, здорово, что можно доносить свои идеи не только в кабинетах, но и в таких культурных пространствах, причем говорить языком современного искусства.

Напомню, накануне в Южном округе Москвы прошла акция "Круглый выбор. Добровольцы организовали открытое уличное голосование за или против инициативы обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами.

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