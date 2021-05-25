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25.05.2021 08:38
Рубрика: Общество

Москвичи в 80 раз чаще пользуются электронными рецептами с QR-кодом

Текст: Любовь Проценко

Сервис получения лекарств по QR-коду становится все более популярным с момента появления такой возможности в феврале текущего года. Число обслуженных в аптеках столицы льготных электронных рецептов с QR-кодом выросло более чем в 80 раз в сравнении с предыдущим месяцем, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Бумажные бланки рецептов, благодаря развитию единой цифровой платформы, уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона, либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники. Горожане уже успели по достоинству оценить эту возможность - льготными электронными рецептами с QR-кодом, в сравнении с прошлым месяцем, москвичи стали пользоваться в 80 раз чаще. Это удобно для пациентов, экономит время врачей, а также помогает исключить потерю, повреждение или подделку рецептов", - пояснила Ракова.

С момента внедрения электронных рецептов риска потерять рецепт больше нет. Информация об электронных рецептах хранится в цифровом виде. Пациент всегда может просмотреть все действующие и обслуженные электронные рецепты в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты", а также в информационном киоске в поликлинике.

Для тех, кто пока не готов пользоваться рецептом в электронном виде и хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, сохранена возможность получить лекарства по рецепту, выписанному на бумажном бланке.

Полный список аптек, где доступен отпуск препаратов по QR-коду, можно посмотреть на официальном сайте Департамента здравоохранения в разделе Электронный рецепт. В аптечных пунктах при городских поликлиниках вместо рецепта с QR-кодом пациенты могут предъявить полис ОМС для получения льготного препарата. Кроме того, если нет возможности воспользоваться приложением на телефоне, QR-код льготного рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники.

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