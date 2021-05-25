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25.05.2021 23:24
Рубрика: Экономика

Ватты небесные

На столичных крышах начали работать солнечные электростанции
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 113(8464)
Альтернативные источники энергии входят в моду в Москве. Недавно в офисном здании в центре города на крыше поставили солнечную мини-электростанцию. Неужели от нее есть толк, если над городом шесть месяцев в году свинцовые тучи? "Это все мифы, - отметил директор по страхованию возобновляемых источников энергии СК "Альянс" Павел Смирнов-Небосклонов. - На самом деле в российской столице инсоляция на уровне Берлина. А там солнечные панели стоят повсеместно".
Батареи установили на шестиэтажном офисном здании в центре Москвы, на Озерковской набережной. Фото: пресс-служба Allianz в России Батареи установили на шестиэтажном офисном здании в центре Москвы, на Озерковской набережной. Фото: пресс-служба Allianz в России
Батареи установили на шестиэтажном офисном здании в центре Москвы, на Озерковской набережной. Фото: пресс-служба Allianz в России

Батареи поставили на крыше шестиэтажного офисного здания на Озерковской набережной не ради моды на экологию, а в целях реальной экономии. В долгосрочной перспективе, как показывают расчеты инженеров, расходы компании на энергоснабжение офисов существенно снизятся. Пришлось, правда, вложиться в проект.

Фото: Сергей Михеев
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КПД солнечного модуля на крыше здания на московской набережной превышает 21 процент, тогда как в среднем этот показатель составляет 9-19 процентов. Эффективность удалось повысить за счет новой технологии half-cut, отмечает гендиректор Neosun Energy Илья Лихов. Если совсем по-простому, то панели как бы разделены на нижние и верхние плоскости.

Мощность панелей здесь гораздо выше, чем в тех установках, что размещают в частных домах и небольших строениях. На крыше поставили 122 панели, каждая из которых вырабатывает по 410 Вт. Итого получаем полноценную мини-электростанцию на 50 КВт. Этого вполне хватает для работы всей копировальной техники в шестиэтажном здании. За первые десять дней с момента запуска выработалась энергия, количество которой сопоставимо с месячными тратами нескольких семей.

Кстати, солнечные батареи есть и как минимум в одной московской многоэтажке в Чертанове. Жильцы рассказывают, что энергия используется на освещение мест общего пользования и даже еще хватает на информационное электронное табло перед подъездом. Общая годовая экономия оценивается примерно в 98 тысяч рублей - теперь вся эта сумма идет на другие домовые нужды.

По оценкам компаний, занимающихся установкой солнечных панелей на дома, при правильном обслуживании и уходе мини-электростанции даже в пасмурной Москве могут окупиться за 4-5 лет. Ведь главное для таких устройств не само солнце, которого в городе действительно часто дефицит, а ультрафиолет. И конечно, воля общего собрания жильцов, которым предстоит лично вникать в тонкости современных технологий. А новшества часто становятся лишь новым поводом для "баттлов" в домовых чатах.

На крыше поставили 122 панели, каждая вырабатывает по 410 Вт. Этого вполне хватает для работы всей копировальной техники в шестиэтажном здании 

Впрочем, в Москве солнечную энергетику уже сейчас намерены использовать для комфорта людей в общественных местах. Например, столичные инноваторы рассчитывают уже этим летом испытать на ВДНХ умные скамейки на солнечных батареях, рассказала представитель компании "Романов Моторс" Саломэ Какубава. Согласно проекту, на скамейках будет небольшой солнечный модуль, который позволит аккумулировать энергию на весь день. От такой скамейки можно будет зарядить гаджеты. Если проект понравится москвичам, то солнце найдет пути и в другие столичные парки.

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