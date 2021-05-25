В России традиционно много работают сверхурочно. Но в 90 процентах случаев это не оформляется как переработка, а считается ненормированным рабочим днем. Согласно статье 101 ТК РФ ненормированный рабочий день - режим, при котором работодатель на основании распоряжения может эпизодически привлекать отдельных сотрудников к труду за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня. То есть в организации должен быть локальный нормативный акт с перечнем должностей, на которых можно работать на условиях ненормированного дня. Нужно включить в трудовой договор соответствующий пункт и предоставлять сотруднику не менее трех дней к очередному отпуску.

Последние два условия работодатели стараются соблюдать. Но вот "привлекать эпизодически" как-то не получается. Перерабатывают, как правило, ежедневно и много.

С одной стороны, во многих случаях это проявление доброй воли и лояльности сотрудников, которым важно общее дело, развитие компании, повышение ее эффективности. С другой - общепринятая практика экономии на трудовых ресурсах. В большинстве компаний не существует норм определения оптимальной численности. Работнику, как правило, говорят: есть проект или задание, его надо выполнить сегодня (завтра, через неделю...). А сроки на поверку не соотносятся с разумными нормами трудозатрат. Человек вынужден задерживаться.

Очень часто это зависит от позиции руководства. Не перерабатывают те сотрудники, в компаниях которых это не принято.

Зачастую бизнес-процессы оптимизируют только одним способом - сокращая численность персонала. Оставшимся приходится работать "за себя и за того парня" не только из желания повысить эффективность компании, но и из страха поплатиться за то, что не успел все сделать или стал настаивать на соблюдении норм ТК.

Работнику, как правило, говорят: есть задание, его надо выполнить сегодня

Такой режим приводит к снижению эффективности и мотивации, профессиональному выгоранию, ситуации абсентеизма и увольнению. Работодателям подходить к переработкам стоит очень осторожно и разумно.