В Туле один за другим открываются после зимней консервации фонтаны. Это не просто "красиво бегущая вода", а прежде всего сложное инженерное сооружение, требующее особого внимания, обслуживания и серьезных затрат. В свое время тульские власти, кажется, просто не представляли благоустройства города без фонтанов. Лет 10 назад город оружейников по количеству этих сооружений обгонял Петергоф. Сейчас их стало значительно меньше. Почему - разбиралась корреспондент "РГ".

В жаркую погоду фонтаны становятся точками притяжения для горожан. Но их все меньше... Фото: Александра Шулепова

Справедливости ради заметим: единственное, что объединяло тульские фонтаны с петергофскими, - это наличие в них воды. Качество этих гидросооружений оставляло желать лучшего, не говоря уже о порой довольно сомнительной эстетике. Причина столь страстной любви чиновников к фонтанам крылась в сметах. Если не вдаваться в подробности, то все в этих документах было вполне логично, но дьявол, как известно, прячется в деталях. К примеру, при оплате строительства фонтана возле Тульского драмтеатра применялись коэффициенты для земляных работ в зимнее время в скалистом грунте, хоть и делалось все летом. Был суд, ответственные лица заплатили штрафы, а фонтаны еще какое-то время работали.

Сегодня, как сообщили "РГ" в мэрии, на балансе муниципалитета осталось шесть фонтанов. К слову, сооружение у драмтеатра уцелело. Его реконструировали, и сейчас эта светомузыкальная конструкция - действительно украшение города. Туляки любят делать селфи на фоне витиеватых струй.

"Ряд фонтанных комплексов, которые построены на территории города 10-15 лет назад, не соответствуют современным нормативным требованиям технологических присоединений электро- и водоснабжения, - прокомментировали ситуацию в администрации города. - Вместе с тем оборудование, которое необходимо для бесперебойной и безопасной эксплуатации фонтанных комплексов, находится в неудовлетворительном состоянии. Для устранения вышеуказанных недостатков требуется большое количество средств из бюджета муниципального образования".

Тратить бюджетные деньги на дорогостоящее восстановление не стали. Большая часть фонтанов попроще превратилась в клумбы - их чаши засыпали землей, и получилось, в сущности, неплохо. Кроме того, появились новые современные фонтанные комплексы, но уже в разумном количестве и достойном качестве. Помимо муниципалитета фонтаны разной степени сложности также обустраивают у своих офисов различные организации, попадаются они и во дворах многоквартирных домов, и в частном секторе.

Самый дешевый фонтан без музыки, подсветки и электроники стоит порядка 350-400 тысяч рублей

По своей конструкции фонтаны весьма разнообразны: бывают переливные (например, как у драмтеатра), каскадные, наполнительные, самые простые - ступенчатые (как у здания областной администрации), пояснил "РГ" предприниматель Сергей Андреев, более 20 лет занимающийся строительством и обслуживанием фонтанных комплексов. Отличаются фонтаны также своими чашами - бывают, например, сборные. В комплексах производства Испании и Германии, как правило, используются качественные материалы, более надежные насосы и электроника. Есть китайские - они в два раза дешевле, но их двигатели чаще приходится менять.

- Очень многое зависит от материала, из которого сделана чаша, - поясняет Сергей Александрович. - Из цельного гранита, конечно, надежнее, а если это бетон, то надо очень тщательно проверять гидроизоляцию: трещинка даже в пару миллиметров может уничтожить конструкцию. Имеет серьезное значение и обслуживание фонтанов. Некоторые заказчики заявляют, что справятся с этим сами. В любом случае все требует ухода.

По его словам, самый дешевый фонтан без музыки, подсветки и прочей электроники, с чашей диаметром пять метров и глубиной в 30 сантиметров с установкой под ключ стоит порядка 350-400 тысяч рублей. Простой уход на уровне "почистить и не допустить цветения воды" обойдется в четыре тысячи рублей в месяц без учета стоимости расходных материалов.

Обслуживание более сложных конструкций - с компьютерными программами - будет стоить уже значительно дороже, поскольку здесь нужны настройка, регулировка и калибровка.

"В процессе эксплуатации фонтанных комплексов возникают определенные трудности в обслуживании насосного оборудования: на внутренних частях насосов образуется обильное количество извести, из-за чего приходится периодически их разбирать и чистить для бесперебойной работы. Кроме того, в заполненные водой чаши фонтанных комплексов жители города кидают различный органический мусор, камни, палки, что также негативно сказывается на системе трубопроводов, насосном оборудовании и требует проведения работ по очистке на регулярной основе, - рассказали о сложностях ухода за муниципальными фонтанами в мэрии. - Зимой и весной необходимо проводить сушку насосного помещения: при резких перепадах температуры окружающей среды образуется обильное количество конденсата, который негативно сказывается на электрическом оборудовании фонтанного комплекса. А летом, когда устанавливается теплая погода, вода в чашах начинает цвести и зеленеть".

Между тем

Особая забота и у частного предпринимателя, и у специалистов мэрии - консервация фонтанов на зиму. Все эксперты в один голос говорят о том, что без этого сохранить конструкцию невозможно. Обязателен слив воды не только из чаши, но и из труб, на которые после продувки ставят заглушки. Необходима очистка всего, что было в воде: чаш, форсунок, подводных светильников и перфорированных фильтров. Их очищают мойкой высокого давления и спецхимией, а потом демонтируют. Самый последний этап - укрытие чаш фонтанных комплексов защитными коробами. Весной же все действуют в обратном порядке.