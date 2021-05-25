Пожар в центре Москвы ликвидировали с помощью вертолетов

Крупный пожар в центре Москвы успешно ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Как ранее сообщала "РГ", горел дом на Серебрянической набережной. Двухэтажное здание было расселено, людей там не было. По данным экстренных служб, незадолго до пожара начался его снос. Дым от пожара был заметен даже над Садовым кольцом, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Пожар тушили с помощью двух вертолетов, отметили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. Благодаря слаженным действиям удалось справиться с огнем.