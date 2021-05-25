Сергунина рассказала о программе онлайн-форума Smart Cities Moscow

Сегодня открывается международный онлайн-форум Smart Cities Moscow. Он объединит специалистов в области умных городов из 20 стран мира и впервые впервые пройдет в Москве.

Спикерами Smart Cities Moscow станут главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка, Undesa (Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), Международного союза электросвязи, а также эксперты крупнейших международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний. Организатор форума - правительство Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина на портале mos.ru так прокомментировала это событие: "За минувшее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Изменения коснулись всех сфер. Город стал действительно современным и даже больше - устремленным в будущее. Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия - обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области".