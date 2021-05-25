В Белгороде проезд для ветеранов войны сделали бесплатным

В Белгороде проезд в общественном транспорте для ветеранов войны станет бесплатным. Об этом сообщил мэр города Юрий Галдун на своей странице в соцсети.

Соглашение об этом заключено с оператором пассажирских перевозок в Белгородской агломерации - "Единой транспортной компанией".

Глава города добавил, что платить за проезд не потребуется и людям, которые сопровождают ветеранов.

- Для ветеранов войны и сопровождающих их лиц проезд на общественном транспорте сделали бесплатным, - отметил Галдун. - Без ограничения числа поездок. Бессрочно. Соглашение с ЕТК уже подписали.