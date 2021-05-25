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25.05.2021 23:30
Рубрика: Общество

Сапоги за башмаками

В экоцентрах открывают пункты сбора старой обуви
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 113(8464)
В пяти столичных экоцентрах поставили специализированные контейнеры для сбора ненужной обуви. Кому и зачем понадобились старые башмаки, что их ждетпосле выгрухзки из контейнера, выяснил журналист "РГ".
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Как говорят в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, главная цель этого проекта - внедрить практику сбора и вторичной переработки обуви в обычную жизнь москвичей. Ежедневно в столичные контейнеры с бытовыми отходами попадает более 20 тонн текстильного и кожаного вторсырья. И если одежду еще можно куда-то пристроить, ее собирают различные экологические некоммерческие организации - кто для нуждающихся, кто в переработку, то обувь остается невостребованной. Мусоровоз везет ее на сортировочную станцию, где башмаки определяют в ту часть мусора, что идет под сжигание или захоронение.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"У нас на постоянной основе стоят два контейнера "Добрые вещи" и один контейнер "Доброворот", люди очень активно приносят в них текстиль и игрушки для детей, - рассказывает начальник экоцентра "Экошкола Кусково" Роман Бариев. - А теперь появился и контейнер для сбора обуви. Надеемся, он поможет привлечь внимание к этому виду вторсырья. Отрадно, что предложил организовать такую акцию крупный немецкий производитель обуви, а поддержали его инициативу не только столичные власти и экологи, но и простые москвичи".

По словам Бариева, основные "поставщики" вторсырья - молодежь и семьи с детьми, как раз те, кто ведет активный экологический образ жизни. Несмотря на то что принести можно какую угодно обувь, начиная от домашних тапок до лабутенов, ласт, сапог из текстиля, кожи или резины, самым популярным видом стали кроссовки. Они составляют около 80 процентов от общего числа принесенных пар. Основное условие, которое просят соблюдать организаторы, - вся обувь должна быть очищена от уличной грязи и упакована в полиэтиленовый пакет.

Стоит контейнер для обуви во дворе экоцентра, возвышаясь над другими емкостями для сбора вторсырья. На вид он напоминает небольшой шкаф бело-черного цвета с единственной дверкой в верхней части. По бокам контейнер украшен наклейками с изображениями мужской и женской пары обуви и надписями: "Сдай обувь на переработку, поступай экологично!".

Ненужную обувь передадут на завод, где из нее сделают резиновую крошку для благоустройства детских площадок 

Несмотря на то что акция только началась, бак, поставленный в Кускове, как считают в экоцентре, скоро наполнится доверху. Эту обувь передадут на переработку на Дмитровский завод РТИ, где из нее сделают резиновую крошку для благоустройства детских площадок. Контейнер же продолжит собирать новые пары ботинок, правда, только до 5 июня. Во Всемирный день охраны окружающей среды подведут итоги акции. Специалисты не исключают, что после этого может быть принято решение о сборе обуви на постоянной основе.

Кстати

Найти обувные контейнеры можно в экоцентрах: "Воробьевы горы" (Андреевская наб., д. 1, стр. 8), "Экошкола Кусково" (ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1), "Битцевский лес" (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3), "Скворечник" (Каширское шоссе, 148, к. 1) и "Конный двор" (ул. Металлургов, д. 41, стр. 1).

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